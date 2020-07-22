22 Июль 2020 2020-07-22T00:51:28+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

22 июля. Пожар в усадьбе Льва Толстого, введение трудодней вместо зарплаты в колхозах, день рождения Мирей Матье 00:00 00:00

22 июля. В этот день в разные годы:

1910 год - пожар в усадьбе Льва Толстого, где сгорают рукописи и дневники.

1930 год - в СССР устанавливают зарплату в колхозах в трудоднях.

1934 год - убийство американского преступника Джона Диллинджера.

1946 год - день рождения французской певицы Мирей Матье.

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