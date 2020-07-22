2020-07-22T14:40:36+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

«Раньше жгли хабаровчане, теперь - губернатор»: наш корреспондент Владимир Ворсобин рассказывает, что сейчас происходит в Хабаровске

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, журналистами КП и слушателями, успокоится ли Хабаровск после приезда врио губернатора, рейтинг регионов по качеству жизни и скандал вокруг штрафа Мадонне за пропаганду гомосексуализма

«Раньше жгли хабаровчане, теперь - губернатор»: наш корреспондент Владимир Ворсобин рассказывает, что сейчас происходит в Хабаровске

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 48.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
15 Июля 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: Лобков извинился за харассмент, в Сбербанке служебная проверка. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слова «харассмент» в России не существовало?

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
США объявили награду до двух миллионов долларов за информацию об украинских хакерах
«Этот год итак был достаточно плохим»: В Сети умоляют археолога закопать "ведьмину бутылку"
Эпидемиолог рассказал, как коронавирус адаптируется к человеку
Ученые доказали, что ультрафиолет убивает коронавирус
Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяны
Журналистка обвинила в домогательствах к школьницам знатока «Что? Где? Когда?»
Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса
Саперы подорвали подозрительный чемодан на Ильинке в Москве
Голикова заявила, что вакцина от коронавируса появится осенью
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии
«Он был героем»: собака погибла, защищая хозяйку от роя пчёл
В США школьник умер от коронавируса, после того как тест дал отрицательный результат
Госдума внесла изменения в правила установки генеральных планов поселений
Почти у четверти жителей Москвы и области выявили антитела к коронавирусу
В МИД оценили вероятность вступления России в НАТО
В России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инноваций
В Москве на Ильинке перекрыли движение из-за "подозрительного предмета"