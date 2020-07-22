«Раньше жгли хабаровчане, теперь - губернатор»: наш корреспондент Владимир Ворсобин рассказывает, что сейчас происходит в Хабаровске
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, журналистами КП и слушателями, успокоится ли Хабаровск после приезда врио губернатора, рейтинг регионов по качеству жизни и скандал вокруг штрафа Мадонне за пропаганду гомосексуализма
«Раньше жгли хабаровчане, теперь - губернатор»: наш корреспондент Владимир Ворсобин рассказывает, что сейчас происходит в Хабаровске
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