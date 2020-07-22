Путин определил цели развития России до 2030 года
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, почему мы отказались от цели войти в топ-5 крупнейших экономик, в чем счастье и что происходит в коридорах власти
Путин определил цели развития России до 2030 года
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