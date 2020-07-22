Свеженазначенный губернатор Хабаровского края прошелся пешком до работы, Мишустин отчитался перед депутатами Госдумы, экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Свеженазначенный губернатор Хабаровского края прошелся пешком до работы, Мишустин отчитался перед депутатами Госдумы, экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума
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