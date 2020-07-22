Дегтярев ответил нахамившим ему в соцсетях хабаровчанам, питьевой воды в Крыму хватит всем туристам, жара пришла в Якутию и на Русский Север
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Дегтярев ответил нахамившим ему в соцсетях хабаровчанам, питьевой воды в Крыму хватит всем туристам, жара пришла в Якутию и на Русский Север
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