Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от коронавируса и о том, что правительство частично компенсирует траты граждан на отдых в России
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от коронавируса и о том, что правительство частично компенсирует траты граждан на отдых в России
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.