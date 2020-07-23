23 Июль 2020 2020-07-22T23:56:49+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

23 июля. Патент на лампу накаливания, начало продаж автомобилей Ford, премьерный показ фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 00:00 00:00

23 июля. В этот день в разные годы:

1874 год - Александр Лодыгин получает патент на лампу накаливания в России.

1903 год - выпуск в продажу первого автомобиля Ford.

1965 год - закрытый премьерный показ фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

1985 год - на боевое дежурство поставлены ракеты «Тополь».

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