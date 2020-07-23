23 июля. Патент на лампу накаливания, начало продаж автомобилей Ford, премьерный показ фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
23 июля. Патент на лампу накаливания, начало продаж автомобилей Ford, премьерный показ фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
23 июля. В этот день в разные годы:
1874 год - Александр Лодыгин получает патент на лампу накаливания в России.
1903 год - выпуск в продажу первого автомобиля Ford.
1965 год - закрытый премьерный показ фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
1985 год - на боевое дежурство поставлены ракеты «Тополь».
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