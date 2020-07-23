2020-07-23T11:51:07+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Полезные советы: как продлить своими руками срок службы машины

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская говорят вместе с гендиректором Сергеем Зеленьковым и начальником департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрием Лавровым о том, как продлить ресурс ДВС, трансмиссии и топливной системы

Полезные советы: как продлить своими руками срок службы машины

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Мой автомобиль

Тема: Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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