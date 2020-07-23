Туристический кэшбэк: Государство готово вернуть людям до 15 тыс. за отпуск в России
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, стоит ли ехать в отпуск в центральную Россию, как Россия справляется с коронавирусом и будет ли работать закон о запрете вейпов и кальянов в общественных местах
Туристический кэшбэк: Государство готово вернуть людям до 15 тыс. за отпуск в России
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