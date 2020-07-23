Не ковырять в носу и переводить бабушек через дорогу: Дума приняла закон об укреплении воспитания в системе образования
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, должна ли школа воспитывать, может ли Вика Цыганова стать губернатором Хабаровского края и что творится в коридорах власти
Не ковырять в носу и переводить бабушек через дорогу: Дума приняла закон об укреплении воспитания в системе образования
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