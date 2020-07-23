2020-07-23T13:37:10+03:00
Взрослые люди
Александр МИЛКУСВалентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Не ковырять в носу и переводить бабушек через дорогу: Дума приняла закон об укреплении воспитания в системе образования

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, должна ли школа воспитывать, может ли Вика Цыганова стать губернатором Хабаровского края и что творится в коридорах власти

Не ковырять в носу и переводить бабушек через дорогу: Дума приняла закон об укреплении воспитания в системе образования

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Тема: Не ковырять в носу и переводить бабушек через дорогу: Дума приняла закон об укреплении воспитания в системе образования

В студии: Александр МИЛКУС, Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
07:30
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15 Июля 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: Лобков извинился за харассмент, в Сбербанке служебная проверка. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слова «харассмент» в России не существовало?

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
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