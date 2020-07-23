2020-07-23T15:11:55+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В украинской Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, угрожая подорвать гранату, а приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву о педофилии обжалуют

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В украинской Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, угрожая подорвать гранату, а приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву о педофилии обжалуют

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 18.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В Хабаровске начался новый митинг, сенаторы предлагают запретить выдавать кредиты несовершеннолетним, российские аграрии терпят миллиардные убытки из-за засухи

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В украинской Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, угрожая подорвать гранату, а приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву о педофилии обжалуют

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Дегтярев начал с предложения о снижении тарифов ЖКХ, Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт топлива, в России на ряде трасс могут увеличить скоростной лимит

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
22 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Фургал хотел добровольно покинуть пост губернатора, но не успел, в России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров, в США полиция атаковала освещавших беспорядки российских журналистов

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
22 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от коронавируса и о том, что правительство частично компенсирует траты граждан на отдых в России

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
22 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Свеженазначенный губернатор Хабаровского края прошелся пешком до работы, Мишустин отчитался перед депутатами Госдумы, экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Украина заявила о секретной российской гидроакустической системе, Крым попал в топ регионов по распространению коронавируса, протестующие в Хабаровске требуют встречи с Дегтяревым

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Июля 2020 13:03 - 14:02

What's up, страна!

Тема: Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, в Хабаровске проходит очередная несогласованная акция, Жириновский обратился к хабаровчанам с просьбой принять Дегтярева

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса, Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников, синоптики прогнозируют дожди с грозами на большей части Европейской части страны

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Россияне заберут средства из банков при падении ставок по вкладам, Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму, автомобилистов могут освободить от транспортного налога

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Июля 2020 12:03 - 12:32

What's up, страна!

Тема: Конфликт между Арменией и Азербайджаном сможет решить только третья страна, спрос на туры в Турцию вырос из-за интереса россиян, в Госдуме готовят законопроекты с советскими нормами для педагогов

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
18 Июля 2020 15:03 - 16:02

What's up, страна!

Тема: Поддержать хабаровчан приезжали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре, в московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников, 3 млн россиян стали безработными

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
17 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Отдых на Кавказских Минеральных Водах оказался дешевле чем на Кубани, в Москве задержаны двое сотрудников СИЗО «Матросская тишина», в Екатеринбурге прошли крестные ходы в память о расстреле царской семьи

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
17 Июля 2020 12:16 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В Хабаровске на митингах не задержали ни одного человека, почти каждый пятый россиянин поссорился с супругом во время самоизоляции, живших в подмосковном лесу беженок из Луганска приютила слушательница «Комсомольской правды»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
17 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В России объявлена внезапная проверка войск, Зеленский заявил о необходимости вернуть все временно оккупированные территории, депутаты Госдумы намерены взяться за шумных соседей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Еще четырех акушеров-гинекологов обвиняют в торговле младенцами, рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США, отели черноморского побережья остановили бронирование из-за высокого спроса

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Фургал оказался единственным губернатором, задержанным не за экономические преступления, бизнесу предложили снизить ставку налога на дивиденды до 5%, возраст молодежи предложили увеличить с 30 до 35 лет

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: На границе Армении и Азербайджаном возобновились боестолкновения, в Москве за сутки выявлен 531 случай коронавируса, в Подмосковье нелегальный паромщик чуть не утопил 20 человек

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
15 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Изнасиловавшим задержанную девушку полицейским дали реальные сроки, в Кремле прокомментировали задержания в Белоруссии, недавно принятый закон о виноградарстве и виноделии принес магазинам проблемы

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Эксперт рассказал, что будет с ценами на заправках в случае восстановления импорта бензина
Мурашко рассказал, сколько добровольцев привлекут на третьем этапе испытания вакцины от коронавируса
Матвиенко призвала изымать детей из неблагополучных семей только при угрозе их жизни
Собянин заявил, что в Москве больше не будут вводит карантин по коронавирусу
Собянин: Москва на 90 процентов вернулась к докоронавирусным показателям
В Полтаве захватчик с гранатой отпустил заложника
Матвиенко сообщила о возможном уходе нескольких сенаторов из Совфеда
Матвиенко рассказала о планах на отпуск: "Люблю море, плаваю с головой, без прически"
Минтранс рассказал, как вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты с процентами
В России завершилась "гречневая лихорадка": спрос и производство вернулись на уровень до пандемии коронавируса
В Германии назвали нарушением международного права санкции США против «Северного потока-2»
Пандемия вывела молодежь на фондовые рынки