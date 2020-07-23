2020-07-23T17:27:29+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Почему США выходят из договора «Открытое небо»

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко объясняют, чего хотели американцы и почему так обиделись, когда мы им отказали. А также отвечают на все армейские вопросы

Почему США выходят из договора «Открытое небо»

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