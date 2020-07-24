ЦИК предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней, в Москве произошло сразу несколько стычек выходцев из Армении и Азербайджана, крупнейшие российские банки поднимают первоначальный взнос по ипотеке
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
ЦИК предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней, в Москве произошло сразу несколько стычек выходцев из Армении и Азербайджана, крупнейшие российские банки поднимают первоначальный взнос по ипотеке
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