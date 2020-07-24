2020-07-24T18:16:08+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИН

Байкал, Норильск, Арктика: какие экологические проблемы России нужно срочно решить, чтобы избежать катастрофы

Писатель Владимир Торин обсуждает это с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой

Байкал, Норильск, Арктика: какие экологические проблемы России нужно срочно решить, чтобы избежать катастрофы

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