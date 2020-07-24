Байкал, Норильск, Арктика: какие экологические проблемы России нужно срочно решить, чтобы избежать катастрофы
Писатель Владимир Торин обсуждает это с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой
Байкал, Норильск, Арктика: какие экологические проблемы России нужно срочно решить, чтобы избежать катастрофы
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