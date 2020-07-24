2020-07-24T21:17:42+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

С 1 августа Россия открывает границы. Спрос на билеты в Турцию вырос в 3 раза, а в Танзанию - в 70 раз

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают первый намаз в Святой Софии, попытки ввести пенсионный налоговый вычет, пиарподвиги Дегтярева в Хабаровске и новую войну США против Китая

С 1 августа Россия открывает границы. Спрос на билеты в Турцию вырос в 3 раза, а в Танзанию - в 70 раз

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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