С 1 августа Россия открывает границы. Спрос на билеты в Турцию вырос в 3 раза, а в Танзанию - в 70 раз
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают первый намаз в Святой Софии, попытки ввести пенсионный налоговый вычет, пиарподвиги Дегтярева в Хабаровске и новую войну США против Китая
С 1 августа Россия открывает границы. Спрос на билеты в Турцию вырос в 3 раза, а в Танзанию - в 70 раз
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