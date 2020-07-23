23 Июль 2020 2020-07-24T15:07:37+03:00

Благодаря пандемии в банковской сфере произошла революция 00:00 00:00

М. Антонов:

- Продолжаем обсуждать события и новости. Россия вошла в топ-10 стран, привлекательных для иностранных инвесторов – это результаты исследования, которые называются «Инвестиционная привлекательность стран Европы. Россия 2019 года». Оказалось, что в прошлом году на территории нашей страны были инвестированы средства в 191 проект. И этот показатель позволил нашей стране сохранить 9-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран. Ну и многие аналитики сходятся во мнении, что, несмотря на события последних месяцев, имеется в виду пандемия коронавируса, Россия все равно остается привлекательной для бизнеса, ведь многие компании как раз из-за вот этих измененных обстоятельств изменили приоритеты и подходы к работе. Из-за коронавируса, чтобы минимизировать взаимодействие с посторонними, сервисы запустили бесконтактную доставку. Курьеры оставляют заказы у дверей. Оплатить покупки можно онлайн, с помощью банковской карты. За последнее время доля этого способа доставки в общем объеме заказов в среднем выросла на 20%. При этом такие изменения касаются не только товаров, но и сферы услуг. Почти сразу же это произошло – я имею в виду все изменения – в банковской сфере. И если раньше клиенту нужно было обязательно посещать офис, то сейчас большинство услуг оказываются на удаленке. И клиент рад, и офисы пустые стоят и не нужно им открываться. О том, какими сервисами теперь мы можем пользоваться онлайн, прямо сейчас узнаем у члена правления, директора по развитию электронного бизнеса Почта-Банка Анастасии Масленниковой. Она на прямой связи со студией. Анастасия, здравствуйте.

А. Масленникова:

- Здравствуйте, Михаил.

М. Антонов:

- Ну что, выросло у вас действительно онлайн-клиентов количество?

А. Масленникова:

- Вы даже не поверите, Михаил, насколько выросло у нас количество онлайн-клиентов! Мощный такой импульс цифровизации, особенно, наверное, в первую неделю в марте-апреле, когда были введены ограничения, мы наблюдали такой резкий скачок роста пользователей, что в этот момент мы получили более полумиллиона новых пользователей в мобильном приложении. Самой популярной операцией тогда стало обращение к сотруднику в чат, и это достаточно логично, потому что обратиться к сотруднику в отделение было невозможно. Всего за одну неделю количество обращений в чате в нашем мобильном приложении выросло больше, чем в три раза.

М. Антонов:

- Анастасия, я вот о чем хотел спросить. У нас достаточно консервативная страна. Да – технологии, да – цифровые решения, онлайн и прочее, чему-то приходится обучаться прямо на ходу. Но у нас есть люди в возрасте… люди пожилые, люди, которые к цифровым технологиям относятся настороженно. Представляете, что люди вот хотят завести карту для пожилых родственников, сами эти родственники смогут разобраться во всех ваших цифровых сервисах?

А. Масленникова:

- Такой определенный стереотип у нас существует, что если пенсионер, он может только газету читать, да. На самом деле я хочу сказать, что это совершенно не так. Пенсионеры прекрасно разбираются в финансовых инструментах и технологиях. Если говорить про пенсионеров, которые обслуживаются в Почта-Банке, то более 50% пенсионеров знакомы с дистанционными каналами, а более 25% регулярно используют дистанционные каналы для проведения операций. Подавляющее большинство используют именно мобильное приложение, то есть, у них есть смартфон, на этот смартфон установлено большое количество различных приложений, которые помогают им в цифровизации и в других сферах, и в том числе они активно ставят банковское приложение и совершают операции через дистанционные каналы. Так что современный пенсионер вполне готов разобраться с технологиями, и совершенно не переживайте – можно и пап, и мам, и бабушек, и дедушек приводить…

М. Антонов:

- Хорошо. Давайте мы сейчас про самые распространенные услуги, наверное, поговорим, для которых до последнего времени нужно прийти в офис. Например, для того, чтобы оформить кредит. Или для того, чтобы получить карту. Для этого я должен посетить офис. Сейчас дистанционно я могу это сделать?

А. Масленникова:

- Конечно. И это очень радостно, что мы вот сейчас могли подтолкнуть к развитию полностью дистанционных сервисов и в кредитовании, и в выпуске карт, и в открытии депозитов. Я смотрю, практически все банки страны сейчас перешли в формат, где мобильное приложение является таким полноценным цифровым офисом. Кредит оформляется примерно в течение одной минуты, карточку можно выпустить электронную без пластикового носителя и немедленно ее привязать к любому кошельку, который стоит на телефоне, вне зависимости от платформы, тоже примерно за одну минуту, вклад открывается секунд за 20… Не говоря уже об отправке платежей, переводов, оплате жилищно-коммунальных услуг, заказа каких-нибудь выписок, получении консультаций через тот же чат. На самом деле можно делать абсолютно все. Внезапно я обратила внимание на небольшое исследование, в котором стало понятно, что сейчас сервисов, которые можно получить в офисах, стало сильно меньше, чем сервисов, которые можно получить в телефоне. Ну, просто потому, что вот бесконтактную карту цифровую сложно выписать, без пластикового носителя, а в телефоне она выпускается легко. Так что все эти сервисы появились в мобильном приложении…

М. Антонов:

- Анастасия, вот несмотря на то, что я себя к пожилым не отношу, но и молодежью я уже не являюсь, тем не менее, когда мне предлагают сделать что-то дистанционно, особенно если это связано с деньгами, с картами, с кредитами, с выплатами, с переводами… все равно занозой такой сидит мысль – насколько это все безопасно? Через телефон, через смартфон, удаленно… не попадусь ли я в руки мошенников, не уйдут ли мои данные… Поэтому вопрос безопасности – это, наверное, самый главный вопрос.

А. Масленникова:

- Михаил, очень хорошо, что у вас такой вопрос возникает. Я, например, очень люблю клиентов, которые заботятся о своей безопасности. Как бы надо соблюдать несколько нехитрых правил и банк в этом очень сильно помогает. Совершенно точно любые цифровые сервисы, в том числе и банковские, требуют повышенной защиты безопасности использования для клиентов. Банк применяет многоуровневую систему защиты, он защищает все операции либо специальными кодами, либо нужно сделать селфи, либо нужно сказать какое-то специальное слово. И эти средства контроля позволяют операции, которые не похожи на то, что вы обычно делаете, каким-то образом дополнительно проверить. Как правило, это происходит ненавязчиво и не вызывает у клиентов какого-либо негатива. Что надо помнить? Нужно помнить, что не нужно отвечать на непроверенные телефонные звонки и рассказывать о себе какую-то информацию, передавать данные, которые написаны на картах и соблюдать совершенно несложные правила неразглашения секретной информации и тогда все будет хорошо. Обязательно.

М. Антонов:

- Анастасия, спасибо вам большое, что пообщались с нами про цифровые сервисы, в частности, Почта-Банка.