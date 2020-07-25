Врио губернатора Михаил Дегтярев: О протестах знаю. Навстречу было много машин, мы им посигналили, поприветствовали. Я им завидую
Мощность хабаровского шествия - 10-15 человек в секунду. Почему Хабаровск снова вышел на улицы
Врио губернатора Михаил Дегтярев: О протестах знаю. Навстречу было много машин, мы им посигналили, поприветствовали. Я им завидую
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