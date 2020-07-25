2020-07-25T16:24:02+03:00
What's up, страна!
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

В Хабаровске прошел марш во главе с фургалмобилем, с 10 августа будут выполняться рейсы в Анталью и Бодрум, в Петербурге прошла генеральная репетиция Военно-морского парада

Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Хабаровске прошел марш во главе с фургалмобилем, с 10 августа будут выполняться рейсы в Анталью и Бодрум, в Петербурге прошла генеральная репетиция Военно-морского парада

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