В Хабаровске прошел марш во главе с фургалмобилем, с 10 августа будут выполняться рейсы в Анталью и Бодрум, в Петербурге прошла генеральная репетиция Военно-морского парада
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Хабаровске прошел марш во главе с фургалмобилем, с 10 августа будут выполняться рейсы в Анталью и Бодрум, в Петербурге прошла генеральная репетиция Военно-морского парада
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