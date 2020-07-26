В России отмечают День ВМФ, Дегтярев пообщался с протестующими хабаровчанами, ЦБ опустил ключевую ставку, «Зенит» завоевал Кубок России по футболу
Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В России отмечают День ВМФ, Дегтярев пообщался с протестующими хабаровчанами, ЦБ опустил ключевую ставку, «Зенит» завоевал Кубок России по футболу
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