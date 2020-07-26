Будет ли Россия воевать с Украиной за воду для Крыма
Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин вернулся из Крыма и рассказывает о реальном положении дел с питьевой водой и водой для полива
Будет ли Россия воевать с Украиной за воду для Крыма
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