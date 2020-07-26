2020-07-27T16:39:17+03:00
Национальный вопрос
Дмитрий СТЕШИНАндрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Будет ли Россия воевать с Украиной за воду для Крыма

Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин вернулся из Крыма и рассказывает о реальном положении дел с питьевой водой и водой для полива

Будет ли Россия воевать с Украиной за воду для Крыма

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