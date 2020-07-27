2020-07-27T01:00:38+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

27 июля. Свержение с престола Василия Шуйского, закладка Храма Христа Спасителя, премьера мультфильма «Кролик Бакс Банни»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

27 июля. Свержение с престола Василия Шуйского, закладка Храма Христа Спасителя, премьера мультфильма «Кролик Бакс Банни»

00:00
00:00

27 июля. В этот день в разные годы:

1610 год - с престола сместили Василия Шуйского.

1836 год - в Москве заложен Храм Христа Спасителя.

1940 год - в США премьера мультфильма «Кролик Бакс Банни».

1941 год - тело Ленина из Мавзолея эвакуируют из Москвы в Тюмень.

1985 год - открытие XII фестиваля молодежи в Москве

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 10.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
18 Июля 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 18 июля. Лишение Герцена прав на имущество в России, признание Советским правительством голода в Поволжье, введение совместного обучения в советских школах

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
6 Июля 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24