27 Июль 2020 2020-07-27T01:00:38+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

27 июля. Свержение с престола Василия Шуйского, закладка Храма Христа Спасителя, премьера мультфильма «Кролик Бакс Банни» 00:00 00:00

27 июля. В этот день в разные годы:

1610 год - с престола сместили Василия Шуйского.

1836 год - в Москве заложен Храм Христа Спасителя.

1940 год - в США премьера мультфильма «Кролик Бакс Банни».

1941 год - тело Ленина из Мавзолея эвакуируют из Москвы в Тюмень.

1985 год - открытие XII фестиваля молодежи в Москве

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