27 июля. Свержение с престола Василия Шуйского, закладка Храма Христа Спасителя, премьера мультфильма «Кролик Бакс Банни»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
27 июля. Свержение с престола Василия Шуйского, закладка Храма Христа Спасителя, премьера мультфильма «Кролик Бакс Банни»
27 июля. В этот день в разные годы:
1610 год - с престола сместили Василия Шуйского.
1836 год - в Москве заложен Храм Христа Спасителя.
1940 год - в США премьера мультфильма «Кролик Бакс Банни».
1941 год - тело Ленина из Мавзолея эвакуируют из Москвы в Тюмень.
1985 год - открытие XII фестиваля молодежи в Москве
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