2020-07-27T19:53:37+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Германии выступили против возвращения России в G7, один сирота обходится государству в сумму до 200 тысяч рублей в месяц, в Гидрометцентре рассказали об опасности солнечного ультрафиолета

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Германии выступили против возвращения России в G7, один сирота обходится государству в сумму до 200 тысяч рублей в месяц, в Гидрометцентре рассказали об опасности солнечного ультрафиолета

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