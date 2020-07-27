В Германии выступили против возвращения России в G7, один сирота обходится государству в сумму до 200 тысяч рублей в месяц, в Гидрометцентре рассказали об опасности солнечного ультрафиолета
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Германии выступили против возвращения России в G7, один сирота обходится государству в сумму до 200 тысяч рублей в месяц, в Гидрометцентре рассказали об опасности солнечного ультрафиолета
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