2020-07-27T21:44:54+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Россия открывает для туристов Турцию, чтобы урегулировать азербайджано-армянский конфликт

Доктор экономических наук - о странном выборе стран, открытых для туризма в первую очередь, последствиях вступления России в ВТО, скандалах на ЕГЭ и проблемах с пополнением бюджета

Михаил Делягин: Россия открывает для туристов Турцию, чтобы урегулировать азербайджано-армянский конфликт

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 43.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Июля 2020 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Когда вся наша информационная отрасль существует на китайском железе и на американских программах, говорить о какой-то информационной безопасности смешно и нелепо

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
07:30
21:30
25 Мая 2020 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Коронабесие отступает, приходит время банкротств, потихоньку наступает время разгребания последствий. Последствия эти многообразны и чудовищны

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
07:30
21:30
11 Мая 2020 17:03 - 18:02

Интересное

Тема: Михаил Делягин: Экономика России в соответствии с мечтой Обамы производит впечатление разорванной в клочья. Только не американцами, а управленцами отечественной сборки

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
07:30
21:30
4 Мая 2020 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Чего стоит наша секретность, если американцы знают данные о количестве сотрудников на российских оборонных предприятиях в период коронавируса?

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
07:30
21:30
13 Апреля 2020 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Люди будут сидеть в «скорых» по 4 часа, потому что система, превращающая врачей в писарей, продолжает функционировать

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
07:30
21:30
6 Апреля 2020 17:03 - 18:02

Интересное

Тема: Михаил Делягин: «Это новая реальность, межвоенное положение»

В студии: Иван ПАНКИН

В гостях: Михаил ДЕЛЯГИН, Дмитрий ПОТАПЕНКО, Денис РАКША, Алексей ЗУБЕЦ, Сергей ВАСИЛЬЕВ, Александр РАЗУВАЕВ
07:30
21:30
30 Марта 2020 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: У нас сложные дни, но давайте не поддаваться панике. Паника - это самое страшное, что бывает в жизни. Как только вы поддаётесь панике, вы перестаёте быть человеком

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Экипаж МКС возобновил поиск источника бензола
Маргарита Симоньян прокомментировала переговоры Зеленского с террористом в Луцке
В Саудовской Аравии начинается хадж
Мыши помогли ученым понять, какие клетки отвечают за «мужскую» агрессию и интерес к противоположному полу
Маргарита Симоньян – о пандемии коронавируса: Мы из этой ситуации вышли просто в лучших традициях еще Советского Союза
В Госдуме предложили привлекать полицейских к принудительной госпитализации психически больных
Маргарита Симоньян прокомментировала будущие президентские выборы в США
Трамп назвал телефонный разговор с Путиным «очень продуктивным»
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 650 тысяч человек
За сутки в Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом
Правила поездок россиян заграницу в 2020 году: В АТОР рассказали об обязательных анкетах и изоляции
Зрительница разглядела на шее ведущей "шишку" и спасла ей жизнь
Росгвардейцы нашли 62-летнего мужчину, который неделю провел в лесу
Новую мутацию "свиного гриппа" нашли в Бразилии
В Минпросвещения посоветовали школам отказаться от проведения массовых мероприятий до конца года
Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье
В библиотеках уберут из общих залов книги 18+
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии
В России вырос спрос на "золотые паспорта" на фоне пандемии коронавируса
Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
ВКонтакте впервые открывает блогерский дом
В Москве за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков