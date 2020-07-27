Михаил Делягин: Россия открывает для туристов Турцию, чтобы урегулировать азербайджано-армянский конфликт
Доктор экономических наук - о странном выборе стран, открытых для туризма в первую очередь, последствиях вступления России в ВТО, скандалах на ЕГЭ и проблемах с пополнением бюджета
Михаил Делягин: Россия открывает для туристов Турцию, чтобы урегулировать азербайджано-армянский конфликт
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