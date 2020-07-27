Зачем Сергей Шнуров присоединился к протестующим в Хабаровске
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, успокоится ли теперь Хабаровск, зачем нам военно-морской парад и почему США вводят санкции против Ливии из-за России
Зачем Сергей Шнуров присоединился к протестующим в Хабаровске
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.