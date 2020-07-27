2020-07-27T22:11:23+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Зачем Сергей Шнуров присоединился к протестующим в Хабаровске

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, успокоится ли теперь Хабаровск, зачем нам военно-морской парад и почему США вводят санкции против Ливии из-за России

Зачем Сергей Шнуров присоединился к протестующим в Хабаровске

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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