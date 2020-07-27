Олег Кашин: Про Шнурова не скажешь что его купили. У меня ощущение, что его зачем-то заставили
Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают предотвращенный ФСБ теракт в Москве, визит Сергея Шнурова в Хабаровск, отказ Минстроя предоставить репрессированным жилье и удивление Кадырова наложенными на него санкциями
Олег Кашин: Про Шнурова не скажешь что его купили. У меня ощущение, что его зачем-то заставили
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!