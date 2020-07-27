2020-07-27T23:16:48+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Про Шнурова не скажешь что его купили. У меня ощущение, что его зачем-то заставили

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают предотвращенный ФСБ теракт в Москве, визит Сергея Шнурова в Хабаровск, отказ Минстроя предоставить репрессированным жилье и удивление Кадырова наложенными на него санкциями

Олег Кашин: Про Шнурова не скажешь что его купили. У меня ощущение, что его зачем-то заставили

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Тема: Олег Кашин: Когда Дегтярев выдвигался в мэры Москвы, у меня была теория, что он изображает гопника, будучи мальчиком из хорошей московской семьи

В студии: Андрей БАРАНОВ, Эдвард ЧЕСНОКОВ, Олег КАШИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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