2020-07-28T15:28:24+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Бенефициар протеста: Шнуров в Хабаровске. Что звезды делают в политике?

Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают, зачем из Хабаровска делают колыбель новой революции, на что подростки способны ради хайпа и нужно ли вводить уголовку за нелегальный техосмотр

Бенефициар протеста: Шнуров в Хабаровске. Что звезды делают в политике?

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