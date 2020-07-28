2020-07-28T17:40:06+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Как «подлечиться» в военном санатории — советы бывалого

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают о главных военных новостях и отвечают на все армейские вопросы

Как «подлечиться» в военном санатории — советы бывалого

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 39.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Триптих Бэнкси, посвященный миграционному кризису в Европе, продан за $2,9 млн
Дуров назвал семь причин для беспокойства владельцев iPhone
В Госавтоинспекции рассказали, сочетание каких факторов способствует повышению безопасности на дорогах
В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца АТО
За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
Правительство России предложило расширить применение экономических санкций
В Донбассе зафиксировали 111 нарушений режима тишины за сутки
Коронавирус у Александра Лукашенко: президент Беларуси перенес болезнь "на ногах"
В РПЦ поддержали идею отмечать День России в день крещения Руси
Умер Александр Аксинин, олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике
Аналитики предрекли подорожание доллара до 75 рублей
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских истребителей
Хорош, словно завидный жених: названы три московских клуба, которые готовы увести Кокорина у "Зенита"
«Это удар по моим мыслям»: публицист Дугин рассказал о блокировке своего YouTube-канала
Геомагнитная буря 28-29 июля 2020: Как скажется на здоровье
Суд отказался возвращать дело младшей сестры Хачатурян в Генпрокуратуру
Жертвами коронавируса в мире стали более 650 тысяч человек
Рейды в московском метро: Контролеры проверяют пассажиров на наличие масок
Эксперт оценил возможности заблокировать Google и реанимировать Rutube
Бесплатно, анонимно, безболезненно. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Архангельской области