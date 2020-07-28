Гнойный vs Саша Спилберг. Талант, деньги или лайки: за счёт чего пробиваются музыканты сегодня
Режиссер Юрий Грымов разбирается вместе с экспертами, в чем феномен успеха русского рэпа и интернет-исполнителей
Гнойный vs Саша Спилберг. Талант, деньги или лайки: за счёт чего пробиваются музыканты сегодня
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