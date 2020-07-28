2020-07-28T19:39:02+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Гнойный vs Саша Спилберг. Талант, деньги или лайки: за счёт чего пробиваются музыканты сегодня

Режиссер Юрий Грымов разбирается вместе с экспертами, в чем феномен успеха русского рэпа и интернет-исполнителей

Гнойный vs Саша Спилберг. Талант, деньги или лайки: за счёт чего пробиваются музыканты сегодня

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 43.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
28 Июля 2020 17:03 - 18:02

Культурный код

Тема: Гнойный vs Саша Спилберг. Талант, деньги или лайки: за счёт чего пробиваются музыканты сегодня

В студии: Юрий ГРЫМОВ

В гостях: Александр БАЛКОВСКИЙ (Папа Спилберг), Сергей ВОЛЧКОВ, Павел РУДЧЕНКО
07:30
21:30
26 Мая 2020 17:03 - 18:02

Культурный код

Тема: Иосиф Пригожин - про переписку со Шнуровым: Некрасиво писать дерьмо, при этом даже предварительно не договорившись

В студии: Юрий ГРЫМОВ, Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

В гостях: Иосиф ПРИГОЖИН
07:30
21:30
19 Мая 2020 17:03 - 18:02

Культурный код

Тема: Почему люди не хотят делать прививки даже когда на примере коронавируса видят, к чему могут привести инфекции

В студии: Юрий ГРЫМОВ, Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

В гостях: Элина ЖГУТОВА, Виталий ЗВЕРЕВ
07:30
21:30
12 Мая 2020 16:03 - 17:02

Культурный код

Тема: Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский: Я не вижу серьезной трагедии в том, что театры сейчас не работают

В студии: Юрий ГРЫМОВ, Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

В гостях: Александр КИБОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Триптих Бэнкси, посвященный миграционному кризису в Европе, продан за $2,9 млн
Дуров назвал семь причин для беспокойства владельцев iPhone
В Госавтоинспекции рассказали, сочетание каких факторов способствует повышению безопасности на дорогах
В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца АТО
За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
Правительство России предложило расширить применение экономических санкций
В Донбассе зафиксировали 111 нарушений режима тишины за сутки
Коронавирус у Александра Лукашенко: президент Беларуси перенес болезнь "на ногах"
В РПЦ поддержали идею отмечать День России в день крещения Руси
Умер Александр Аксинин, олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике
Аналитики предрекли подорожание доллара до 75 рублей
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских истребителей
Хорош, словно завидный жених: названы три московских клуба, которые готовы увести Кокорина у "Зенита"
«Это удар по моим мыслям»: публицист Дугин рассказал о блокировке своего YouTube-канала
Геомагнитная буря 28-29 июля 2020: Как скажется на здоровье
Суд отказался возвращать дело младшей сестры Хачатурян в Генпрокуратуру
Жертвами коронавируса в мире стали более 650 тысяч человек
Рейды в московском метро: Контролеры проверяют пассажиров на наличие масок
Эксперт оценил возможности заблокировать Google и реанимировать Rutube
Бесплатно, анонимно, безболезненно. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Архангельской области