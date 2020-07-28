2020-07-28T23:39:30+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Была бы Россия раем для свободного самовыражения, никакого YouTube у нас не было

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают предвыборные события в Беларуси, инициативу Минфина об изъятии подозрительных накоплений россиян, блокировку канала Царьград и выходку девочки подростка, показавшую средний палец бюсту героя СССР

Олег Кашин: Была бы Россия раем для свободного самовыражения, никакого YouTube у нас не было

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В студии: Андрей БАРАНОВ, Эдвард ЧЕСНОКОВ, Олег КАШИН
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