28 Июль 2020 2020-07-28T20:29:10+03:00

Как наказать Китай за очередную смертоносную эпидемию 00:00 00:00

Китай - место зарождения уже не первого смертоносного вируса. В этот раз эпидемия вышла далеко за границы этой страны. На недоказанную историю с отравлением Скрипалей страны Запада отреагировали санкциями и сокращением российских дипсотрудников. А конкретные претензии к Китаю есть пока только у США. И то, они являются частью «торговой войны».

Так как наказать Китай и корректна ли такая постановка вопроса, рассуждают эксперты:

Юрий Тавровский - политолог, востоковед

Алексей Маслов - политолог, востоковед

Николай Сванидзе - историк, журналист

Сергей Мардан - журналист

Георгий Бовт - политолог, журналист

Виктор Баранец - полковник в отставке

Михаил Делягин - экономист