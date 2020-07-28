2020-07-28T20:29:10+03:00
Эксклюзив
Иван ПАНКИН@radio_kp

Как наказать Китай за очередную смертоносную эпидемию

Спецпроект - размышление о том, как Китай должен ответить за распространение коронавируса

Как наказать Китай за очередную смертоносную эпидемию

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Китай - место зарождения уже не первого смертоносного вируса. В этот раз эпидемия вышла далеко за границы этой страны. На недоказанную историю с отравлением Скрипалей страны Запада отреагировали санкциями и сокращением российских дипсотрудников. А конкретные претензии к Китаю есть пока только у США. И то, они являются частью «торговой войны».

Так как наказать Китай и корректна ли такая постановка вопроса, рассуждают эксперты:

Юрий Тавровский - политолог, востоковед

Алексей Маслов - политолог, востоковед

Николай Сванидзе - историк, журналист

Сергей Мардан - журналист

Георгий Бовт - политолог, журналист

Виктор Баранец - полковник в отставке

Михаил Делягин - экономист

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