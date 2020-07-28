Как наказать Китай за очередную смертоносную эпидемию
Спецпроект - размышление о том, как Китай должен ответить за распространение коронавируса
Как наказать Китай за очередную смертоносную эпидемию
Китай - место зарождения уже не первого смертоносного вируса. В этот раз эпидемия вышла далеко за границы этой страны. На недоказанную историю с отравлением Скрипалей страны Запада отреагировали санкциями и сокращением российских дипсотрудников. А конкретные претензии к Китаю есть пока только у США. И то, они являются частью «торговой войны».
Так как наказать Китай и корректна ли такая постановка вопроса, рассуждают эксперты:
Юрий Тавровский - политолог, востоковед
Алексей Маслов - политолог, востоковед
Николай Сванидзе - историк, журналист
Сергей Мардан - журналист
Георгий Бовт - политолог, журналист
Виктор Баранец - полковник в отставке
Михаил Делягин - экономист