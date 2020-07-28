2020-07-29T00:52:34+03:00
Ковалёв против
Андрей КОВАЛЕВ

Андрей Ковалев: Спасибо коронавирусу, что сделал нас смелыми и мы поняли в какую пропасть катится страна

Антикризисные советы от простого московского миллиардера

Андрей Ковалев: Спасибо коронавирусу, что сделал нас смелыми и мы поняли в какую пропасть катится страна

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Ковалёв против

Тема: Основатель бренда «Гранмулино» Валерий Покорняк: Нынешний кризис можно сравнить только с 90-ми годами, когда завод остановился и больше не восстановился

В студии: Андрей КОВАЛЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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