29 июля. Открытие парижской Триумфальной арки, положение о звании Герой Советского Союза, переименование города Калинина в Тверь
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
29 июля. Открытие парижской Триумфальной арки, положение о звании Герой Советского Союза, переименование города Калинина в Тверь
29 июля. В этот день в разные годы:
1836 год - открытие Триумфальной арки в Париже.
1936 год - постановление о положении звания Герой Советского Союза.
1942 год - учреждение новых орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского.
1990 год - переименование города Калинина в Тверь.
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