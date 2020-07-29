Станет ли Хабаровск столицей региональных протестов
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему Хабаровск может заразить протестными настроениями всю Россию, зачем Азербайджан проводит учения с Турцией и купит ли Собчак крабовый бизнес
Станет ли Хабаровск столицей региональных протестов
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.