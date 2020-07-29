2020-07-29T21:52:18+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Станет ли Хабаровск столицей региональных протестов

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему Хабаровск может заразить протестными настроениями всю Россию, зачем Азербайджан проводит учения с Турцией и купит ли Собчак крабовый бизнес

Станет ли Хабаровск столицей региональных протестов

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 38.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом
Михаил Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Умер Анатолий Федюкин, олимпийский чемпион по гандболу
Видео пожара над озером после крушения поезда в США появилось в сети
В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова
Роспотребнадзор поручил регионам готовиться к осенней эпидемии гриппа
Правительство выделило на детские выплаты еще 18,4 миллиарда рублей
Эффективность гидроксихлорохина против коронавируса не подтвердили
Темнокожие мигранты попытались пробраться в Британию в багажнике чужого автомобиля
Экс-главу РАО Сергея Федотова приговорили к пяти годам колонии
Посольство РФ получило официальное уведомление о задержании 32 россиян под Минском
Переночевать с медведем: посетителям финского зоопарка предложили необычную услугу
В Ленинградской области стартовал конкурс на лучшее поздравление ко дню рождения родного края
Турция находится в контакте с Россией и КНР по вопросу вакцины от COVID-19
Депутатов Госдумы проверят на наличие иностранного гражданства
Пентагон решил вывести из Германии 11,9 тысяч военных
США расширили санкции против Сирии
Отдых в Турции для россиян подорожал на 10%, сообщают туроператоры
МЧС: На Москву надвигается сильный ливень с градом
Житель Флориды купил Lamborghini за коронавирусные льготы
Власти США изучают возможные меры против китайского TikTok
Эксперт оценил идею массово ввести алкозамки для автомобилей
Спрос на авиабилеты вырос на треть
"Сам виноват, увы!": адвокат показал записку с признанием Михаила Ефремова
Краснодарский край прорабатывает комплекс антикризисных мер для туротрасли
Эпидемиолог оценил шансы россиян избежать повторной изоляции из-за COVID-19