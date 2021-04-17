Александр Цыпкин: Не думайте, что советы кому-то нужны, если их не спрашивают

- 12 апреля, День космонавтики.

Особый день, когда мы отмечаем, если серьезно рассуждать, единственную объединяющую нас дату, помимо Нового года и Дня Победы. Единственное общепризнанное мировое достижение нашей страны, если не считать победы во Второй мировой войне и все события до, за последние лет 60-70. Да, действительно, полет в космос – неотъемлемое достижение российской (на тот момент советской) науки, российского (советского) человека, мужества его, смелости и стремления к звездам.

Понятно, что будет очень много рассуждений на тему того, был ли это исключительно политический жест, и возможно было бы это достижение без Советского Союза или нет. В общем, к этому примешают всё, а в сухом остатке у нас есть человек, который открыл нам дорогу в космос. Многие могут сегодня ставить под сомнение необходимость путешествий в неизведанное, к звездам, мол, у нас на планете далеко не все решено (да ничего не решено практически еще), а чего мы стремимся на Марс, на Луну и дальше на Альфа Центавра, за пределы Солнечной системы или нашей галактики.

Движет нами не только, конечно же, стремление к познанию. Дело в том, что на планете скоро не останется места для всех нас. Ну, 100, 200, 1000 лет еще будет для всех место, а дальше такими темпами нам придется искать еще один дом, а потом еще один дом. И всегда будут вспоминать русского космонавта (или советского космонавта, как уж будет дальше историография) Юрия Гагарина. Мне кажется, что-то есть символичное в том, что он ушел молодым, опять же, оставил нам пространство для дискуссии, за кого бы сегодня был Гагарин, был бы он за действующую власть или нет, что, конечно, не имеет никакого значения.

Не уверен, кстати, что многие люди согласились бы на такую судьбу. Потому что если по-настоящему копнуть, то мы не хотим выходить не то, что из зоны комфорта, как это модно сейчас говорить, а вообще сильно рисковать. А он рискнул, и теперь его будут помнить всегда. Спасибо, Юрий Гагарин. Единственное, что печалит, конечно, что в России имя Юрия Гагарина сегодня в основном, особенно у среднего поколения, молодежи, связано с известной фразой «Юра, прости, мы все про…». Это, конечно, неприятно, но так получилось, что, действительно, очень многое мы про… И вот здесь хотелось бы подчеркнуть. Все, что происходит с нашей страной, происходит, потому что мы это либо сделали, либо не сделали. И нет никаких других виноватых. Ни советская власть, ни ельцинское время, ни современная путинская власть, не власть виновата, а мы сами и виноваты, и заслуги тоже наши общие, народные. Поэтому про… мы все-таки не всё, поэтому, Юра, в чем-то ты можешь нами гордиться.

- Сегодня 13 апреля.

Такие неприятные новости были из Питера на выходных. Этот чертов пожар, огромное количество людей пострадало, не с точки зрения физических каких-то повреждений. Тут, к несчастью, трагедия, насколько я понимаю, погиб один пожарный, второй травмирован. Это всегда беда, но помимо этого, еще, как понятно, уничтожено имущество большого количества компаний, в том числе у моих знакомых это произошло, были вложены большие деньги.

Почему произошел пожар, я не знаю, но вот о чем хотелось бы сейчас поговорить. Банальная достаточно вещь. Если человеческая жизнь невозвратна, то имущество, если оно застраховано, несколько проще все-таки пережить такую для всех драматичную ситуацию. А действительно, некоторые компании остались абсолютно у разбитого корыта. К сожалению, это бывает часто в нашей стране. Вот удивительно, то, что за рубежом является абсолютной нормой, то есть строишь дом и страхуешь его на каждом этапе, жизнь твоя застрахована от всех возможных рисков, здоровье застраховано, автотранспорт застрахован, и, по сути дела, человек уже в меньшей степени волнуется за свое имущество, потому что при худшем раскладе он получит деньги, соразмерные со стоимостью… Ну да, головная боль какая-то будет, но это лучше, чем ничего.

Почему в России не так, мне до сих пор непонятно. Особенно это касается малого и среднего бизнеса и частных лиц. У меня было несколько трагических историй, по-настоящему трагических. Ну, настоящая трагическая история – это всегда только смерть человека. Я имею в виду, трагических историй, которые поставили людей на грань разорения, а иногда и держали за этой гранью очень долго. Когда люди вкладывали все свои деньги в загородный дом, годами его строили, брали в долг, отдавали и, наконец, дом был построен, и он сгорал в первый день эксплуатации. Ну, где-то что-то с электричеством пошло не так, и все сгорает. Это подрубало ноги людям (понятно, не настоящие ноги), подрубало их веру не то чтобы даже в справедливость, а в себя, что что-то получится. Они уже не могли вернуться к той производительности труда, к тому желанию что-то делать, ничего уже не строили. И в чем-то их жизнь закончилась, не то чтобы активная часть, но, по крайней мере, часть, которой они с надеждой смотрели в будущее.

Уверен, если бы они были застрахованы, то, конечно, переживания были бы, но не такого масштаба. Поэтому если у меня есть сегодня небольшая трибуна на «Комсомольской правде», то я потрачу только на одно – застрахуйте все, что есть. Не такие уж большие ставки. Компании чаще всего все-таки выплачивают, особенно если более-менее следить за документами. Потому что, что ты с этими несчастными случаями сделаешь, особенно в нашей стране, где правила не очень соблюдают, разгильдяйство и, может быть, совершенно не ваша вина в том, что все сгорело. Поэтому сделайте какую-то инспекцию своего имущества и застрахуйте всё. Да, в общем-то, и жизнь застраховать не мешает, это поможет близким, не даст им какого-то возмещения душевной потери, но не случайно какие-то компенсации платит государство, когда падает самолет. Боль не уходит, но если к этой боли добавляются еще и финансовые сложности, то все еще сложнее становится. Так что сегодняшний мой день посвящен страхованию.

- 14 апреля.

Хочу зачитать пост, который вызвал большой шум, пару дней назад, по-моему, написал. Он социологический, безусловно.

«В Сети очередной засрач, и в нем, как в зеркале, отразились процессы, происходящие в интеллектуальной тусовке. Началось все с коммента Ксении Анатольевны (Собчак, разумеется), которая потроллила милейшего поп-кинокритика Зинаиду Проченко, дескать, та пришла на кинопремьеру в зимних сапогах (сапог я не видел, ничего не могу сказать). Зинаида разместила этот коммент со смешной, такой забавной подводкой, не злой у себя в Фейсбуке, где собирается ее паства, публика немногочисленная, но претендующая на некое подобие элитарности, интеллектуалы, псевдоинтеллектуалы, стремящиеся в обе группы, в том числе посредством поливания из ассенизатора окружающей российской действительности, к примеру, отечественного кино. Подписчики у Зинаиды Проченко люди высокодуховные, воспитанные, изъясняющиеся сложными словами и презирающие тлен и тьму буржуазных ценностей».

И что бы вы думали? Обосрали они Ксению Анатольевну в лучших традициях рыночных разборок самого чесночного амбре. Досталось и Ксениной обуви, и ее колготкам, и внешности, и возрасту. Но стилистика – кровь из ушей, злобно, агрессивно, филологически бедно. Два добрых и уместных коммента с теплыми комплиментами Зинаиде в качестве поддержки, остальное – «разумное, доброе, вечное». И ведь не лень. Забавно, что с людей моментально слетает налет, оставшийся от просмотра Одиара и прочих Бонелло. Еще забавнее, что они не понимают принципов обогащения Ксении Анатольевны за счет каждого такого хейтерского коммента. Ну, поэтому она и получает за упоминание бренда в посте, как большинство из ее критиков за год тяжелого интеллектуального труда.

Действительно, это забавно получилось. То есть Ксения проехалась по внешнему виду Зинаиды, и защитники Зинаиды, которые вроде бы всегда борются с таким, как им кажется, хабалистым наездом, ответили тем же самым, точнее, гораздо худшими словами. То есть хейт, он моментально падает на самый низкий из возможных уровней. То есть, если два человека себя хейтят, то общая дискуссия будет идти на уровне самом низком из возможных, никто никого тянуть не будет. Это, конечно, печально. Потому что вроде бы, действительно, публика, претендующая на какую-то воспитанность, на другие стандарты взаимоотношений, коммуникации, но как только они начинают агрессивно кого-то ненавидеть, то все то улетучивается моментально, и все становятся одинаковыми злобными хамами.

Даже когда вы защищаете близкого вам человека, наверное, надо как-то воздержаться от того, чтобы опускаться до такого. Единственная ситуация, при которой ответ должен быть зеркальным, это физическое насилие. Против вас насилие – вы защищаетесь с насилием, это даже закон наш разрешает. А в целом не обязательно. Я не думаю, что Ксения Анатольевна читает комментарии к посту Зинаиды. Не думаю, что Зинаида расстроилась, ей, по-моему, тоже как слону дробина все это. А подписчики (не все, конечно, но ряд из них) показали себя людьми достаточно невоспитанными, и после этого читать тексты как-то меньше хочется.

- Сегодня 15 апреля.

Главная новость, конечно, это то, что Турция закрывается. А, оказывается, россияне купили поездок в Турцию на какое-то неимоверное количество даже не миллионов, а миллиардов рублей. С одной стороны, не может не радовать, что у нас не так все плохо в экономической ситуации, раз столько денег было аккумулировано на поездки. С другой, что могу сказать? Сегодня, конечно, в условиях того, что пока ковид бродит по планете, пока мы узнаём о все более и более страшных цифрах, рискованно брать билеты, оплачивать гостиницу в любую страну, абсолютно рискованно, даже в России. Но в России еще более-менее понятно, что, скорее всего, передвижение не закроют, хотя бы на ближайшие 2-3 месяца, а любая другая страна… Я понимаю, что это звучит достаточно странно, но сегодня, когда совершается какое-либо планирование поездки, то можно это делать исключительно прямо так, сегодня решил – завтра поехал. Потому что, скорее всего, за 3-4 дня ничего не произойдет, если нет намеков на это. Во всех остальных случаях, к сожалению, сегодня нужно отталкиваться от того, что гарантий нет никаких.

Я не знаю, как поступят с деньгами, будут ли каким-то образом переносить эти запланированные или оплаченные билеты, гостиницы. Опять же, если есть возможность страховать свои поездки от таких рисков, то да, подписывая договор, нужно смотреть внимательно на то, предусмотрены ли какие-либо компенсации или нет.

Но в целом, мне кажется, мы на ближайший год еще точно зависаем на путешествиях по России либо на рисках, связанных с путешествиями в любую другую страну. У меня самого отменилось огромное количество гастролей, просто неимоверное, по всей планете, большие достаточно финансовые издержки, но вот такая сегодня ситуация.

Я ни в коем случае не критикую людей, которые решили поехать за пределы нашей страны, но в ряде случаев это было безалаберно, особенно если эти деньги, не дай бог, последние (а такое часто у нас случается, когда едут на последние, и потеря их – это серьезный удар по финансовому положению). Я бы (пусть меня раскритикуют) сегодня рекомендовал бы путешествовать по России, тем более, когда еще такая возможность будет. Точнее, когда еще не будет возможности ехать куда-то дальше. Знаете, я объездил всю страну, и в городах есть замечательные отели, есть, что посмотреть. Владивосток, Красноярский край, Краснодарский край. Да, где-то не так хорошо с гостиницами, как в Турции, это правда, но, тем не менее, есть много интересных мест, круизы по Волге… Кстати, первая моя книжка, в ней есть целая глава, написанная в этом круизе. Благодаря круизу по Волге я, честно говоря, и стал… Ну, писателем не стал еще пока, но пишу короткие вещи. Как раз зарисовки из волжских моих приключений стали первыми страницами, написанными мной.

Есть круизы из Москвы в Петербург, есть сам по себе Петербург. Звучит это сейчас, наверное, как-то странно, типа, а чего вы раньше думали. Тем не менее, сейчас многие принимают решение по летнему отдыху. Я боюсь, что ситуация может измениться в любую сторону. Сегодня чуть ли не самые высокие темпы опять заболевания ковидом. Наша страна находится в неком исключительном положении, у нас все сейчас достаточно лояльно, да и прививка всем доступна. Очередной раз могу сказать, что я полностью поддерживаю идею прививки, у меня привились все в семье. Я не привился, мне не дают, потому что у меня пока антитела, а мои родственники в Петербурге, я имею в виду, все старшее поколение привилось, и родители тоже. Я не привился, жена пока думает еще, но у нее, мне кажется, какие-то свои антитела, потому что когда я болел, она так и не заболела. Мы сейчас думаем, что делать, когда в ближайшее время сделать прививку, и какую из наших, но, мне кажется, в итоге сделаем.

Друзья мои, берегите себя и поймите, мир перестал быть стабильным, вот такой, какой есть.

- Пятница, 16 апреля.

Коротко. Тут разразился очередной холивар. Моя жена написана такой жесткий, высокомерный текст насчет того, кто может давать советы, а кто нет. Смысл был следующий. Если вы в тех вещах, в которых советуете, достигли каких-то успехов, то без вопросов, или если вы достигли успехов в тех отраслях, в которых хотите посоветовать. Или, вообще, если сравнимы успехами с ней. Много критики было в ее адрес. Тем не менее, я действительно не понимаю, откуда страсть к советам незнакомым людям. То есть ты пишешь какой-нибудь пост, и моментально в комментариях появляется: нужно было сделать по-другому, нужно было делать так, обратитесь к такому врачу, к такому специалисту, вы всё сделали неправильно, я знаю, как правильно. И море советов. Иногда они достаточно агрессивным тоном сказаны.

Я за 12 лет пребывания в социальных сетях не дал никому ни одного совета, более того, не оставил практически ни одного агрессивного комментария. И не потому, что я такой хороший, нет, я злой, агрессивный человек, иногда бестактный. Я просто не понимаю, зачем тратить свою энергию на то, чтобы пытаться доказать неизвестному мне человеку что-то. Я хочу, чтобы он жил лучше от моего совета? Я думаю, он справится либо спросит совета. Да и хочу ли я, чтобы жил лучше анонимный человек? Ну, не анонимный, а незнакомый мне человек, которому я могу уделить внимание и энергию. Смысл этого комментария? Зачем это делать? Почему люди обижаются, если им говорят: не надо, не лезьте? Особенно когда это какой-нибудь совет: а вам эта стрижка не идет (женщины друг другу советуют). Либо: вы знаете, нужно по-другому снимать это кино. И так далее.

Колоссальная бестактность и отсутствие ощущения границ. Это достаточно большая проблема. Я уже не говорю о том, что, безусловно, если вы оставляете комментарий на чужой странице, вы этому человеку раскручиваете страницу. Если он у вас на странице оставляет комментарий, то он вашу страницу раскручивает. То есть вы в какой-то мере, получается, работаете на человека, которого комментируете. Многие используют это для заработка денег, начинаются какие-то разборки между двумя советчиками с разных сторон. Я, честно говоря, если совет дан как-то некорректно, просто удаляю и блокирую человека, не хочу у себя на странице никаких разборок.

Но, в общем и целом, мне кажется, это желание, чтобы вас обязательно услышали, оно может быть реализовано только с какой-то позитивной повесткой – похвалить человека, поддержать, поделиться интересным мнением на этот счет, насчет темы поста, поздороваться, кстати, в комментариях: не сочтите за совет, я слышал о такой тематике. То есть сделать это максимально вежливо и корректно. В целом я могу сказать, что есть уникальная технология, которая повышает эффективность любых ваших коммуникаций. Она доступна не всем в России, но работает безупречно, безошибочно. Достаточно в своих электронных сообщениях, комментариях, либо письмах, либо постах, либо любой другой форме коммуникации ставить два слова: спасибо и пожалуйста. Так редко сегодня бывает, и это так помогает.

Друзья мои, будьте вежливы, и вы моментально станете более успешными, вы станете добрее, вы станете ближе к гармонии. Просто «спасибо» и «пожалуйста», какая-то вежливость. И не думайте, что советы кому-то нужны, если они их не спрашивают. Не нужны.