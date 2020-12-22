"Крымская чесотка": Украинский политолог предложил "устроить Перл-Харбор" Черноморскому флоту России

Корабли Черноморского флота в Севастополе. Фото: Александр КОЦ

Уже давно замечено, что у некоторых украинских политиков и военных есть все признаки очень опасной болезни - крымской чесотки. Ее симптомы то и дело проявляются в воинственных призывах вернуть крымский полуостров силой. Чего мы только уже не слышали из Киева: украинская армия должна "за два часа" разбить Российскую в Крыму! Украинские танки еще ворвутся в Симферополь и Севастополь! Бахвалистые киевские ястребы на все лады стращают Москву возможностями войска незалежной. Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт. А военный эксперт Михаил Жирохов заявлял, что "Нептун" "может дотянуться до российских кораблей в Новороссийске".

А на днях в таком же агрессивном тоне в эфире киевского телеканала "Прямой" выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда. Киевские власти должны разработать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, заявил он. А в качестве конкретных мер Свереда предложил взорвать Керченский мост, а российскому флоту "устроить новый Перл-Харбор".

Украинский политолог Зиновий Свереда. Фото: Youtube

СПРАВКА "КП"

Что было в Перл-Харборе?

Утром 7 декабря 1941 года самолёты с японских авианосцев нанесли удары по аэродромам на острове Оаху и по американским кораблям, стоявшим на якоре в гавани Перл-Харбор. Было потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель. Ещё 4 линейных корабля, 3 лёгких крейсера и 1 эсминец ВМС США получили серьёзные повреждения. Потери американской авиации составили 188 уничтоженных и 159 сильно повреждённых самолётов. Американцы потеряли 2403 человека убитыми (из них больше 1000 — на борту взорвавшегося линкора «Аризона») и 1178 ранеными.

По сути, Свереда призывает украинские власти к войне с Россией. И почему же так "зачесалось" у него?

Последствия налета на Перл Харбор, 7 декабря 1941 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог недоволен позицией Киева, Берлина и Парижа в отношении Донбасса и Крыма. Свереда считает, что действующий "нормандский" формат "завел в никуда", а Германия и Франция не раз занимали "неоднозначную позицию на переговорах", поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию. А о том, что Киев не выполняет минских соглашений, - ни слова. Зато много слов о "восстановлении своей армии и даже создании своих космических войск". По мнению Свереды, таким образом Украина сможет "сравниться с передовыми странами в вопросе защиты своих интересов, и тогда Великобритания и США будут относиться к ней как к партнеру". (Кстати, любопытная деталь: Свереда ранее предлагал продать американским компаниям земли на восточной границе страны для защиты от "агрессии" России).

Ну а что же будет в случае атаки ВСУ на Крым? Как заявил военный эксперт Юрий Кнутов,

"Российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника". Иными словами, - по центрам управления украинской военной авантюрой. А "Калибры" (да и не только они!) Черноморского флота легко достанут и до офиса украинского президента (Верховного главнокомандующего), и до минобороны, и до генштаба вооруженных сил незалежной. В равной степени это касается и возможных атак украинской армии на Донбасс. Помните слова Путина? «Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом... Еще раз хочу подчеркнуть: рассчитываю, что ничего подобного не случится»...

Слава богу, что есть еще вроде в Киеве и некоторые трезвомыслящие политики и военные. Один из них, пожалуй, - зам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал Сергей Кривонос.

В своем недавнем интервью интернет-изданию «Обозреватель» он признал беспомощность Украины перед Россией. И сравнил отношения стран с общением между зайцем и медведем. «С позиции силы заяц не может уговорить медведя, - говорил Кривонос, - медведь всё равно съест зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь".