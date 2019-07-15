В Киеве похвалились, что могут снести Керченский мост за минуты

Чем только не грозили России в последние годы бахвалистые украинские политики и генералы. То парад победы в Севастополе обещали, то разгром российской армии за две недели, то танковый марш до Красной площади... Вот и теперь экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов (говорят, что в американской разведке у него агентурная кличка «Баптист», ну а в народе его зовут просто «кровавый пастор») похвалился:

- Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли России любого класса не только в Чёрном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия, — сказал он.

По словам Турчинова, для «защиты» от России в море Киеву удалось быстро модернизировать С-125, а также в сверхсжатые сроки создать мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун».

А что на самом деле? Давайте разбираться.

Что такое С-125 (он же «Нева»)? Это еще советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Был принят на вооружение в СССР аж в 1961 году. «Старичку» уже под 60 лет, ему давно пора в утиль. Модернизация по-украински - это, по сути, слегка подмарафеченная «железяка», на испытания которой произошел трагикомичный случай: ракета в полете «сошла с ума» и ... стала возвращаться в точку запуска. Хорошо, что не долетела. Но шороха в рядах украинских вояк наделала знатного. Разбегались они, как говорят, врассыпную.

Крылатая ракета «Нептун» - такой же советский пристарок (еще лет 20 назад снятый с эксплуатации «Уран»), с «больной» головкой самонаведения (сами конструкторы об этом проболтались). Ракету еще только обещают принять на вооружение к концу года.

Но насколько надежно защищен Крымский мост?

Охрана моста нашими военными - «четырехслойная»: из космоса за объектом присматривают электронные глаза разведспутника, в воздухе - дежурная авиация, на суше - зенитные ракетные комплексы С-400, С-300, «Панцырь», «Бук» и Тор», береговые системы «Бал» и «Бастион».

На воде мост охраняют быстроходные противодиверсионные и ракетные катера Черноморского флота. Есть и надолбы, не дающие разрушить таранным ударом опоры моста. Под водой - боевые пловцы и специальные электронные системы, расположенные у опор (если подводный лазутчик не ответит на сигнал «свой-чужой», включается такой звуковой «аппарат», что у аквалангиста лопаются ушные раковины и он всплывает, не выдерживая боли).

Это - что касается армии. А еще для безопасности Керченского моста сформирована бригада особого назначения Росгвардии. В ее составе есть и морской отряд, и патрульные, и спецподразделения...

Еще есть и очень сложная система геолокации, есть система "Зоопарк-1М" - это уникальная система РЛС.

Всего не перечислишь.

Но главное - последствия для Украины в случае атаки Керченского моста будут настолько серьезные, что дать команду атаковать этот объект может лишь законченный камикадзе. Даже на Украине это прекрасно понимают. Но вида не подают.

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