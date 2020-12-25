«Золотой голос» России Николай Басков приехал к Максиму Галкину на новогодний эфир его программы «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder.Галкин в шутку поинтересовался у гостей, мол, был ли у кого-то групповой секс.- Да, у меня был. В жизни у меня было много экспериментов. А что? Я мужчина свободный, привлекательный, - ответил другу Николай Басков.Впрочем, поклонников Николая не удивило его признание. Блогеры тут же припомнили артисту его откровенную фотосессию на Мальдивах с балериной Анастасией Волочковой. Там парочка, знакомая с юности, пустилась во все тяжкие. Папарацци засняли артистов на пляже чуть ли не нагишом. Во всяком случае на Волочковой из одежды были только крошечные трусики микро-бикини.- Коля Басков был одним из самых щедрых моих мужчин. Я до сих пор ношу его серьги с бриллиантами, которые он мне подарил. А сколько брендовых вещей он привозил моей дочери Арише. Он красивый, сексуальный и очень щедрый мужчина, - рассыпалась в комплиментах Баскову Анастасия Волочкова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Бабкина будет в шоке, увидев двойник\\": Басков показал изменившегося ЛеонтьеваАртисты пришли в гости к Андрею Малахову (подробности).