"Бабкина будет в шоке, увидев двойник": Басков показал изменившегося Леонтьева

Валерий Леонтьев стал очень похож, по мнению россиян, на Надежду Бабкину. Фото: Instagram.com

Николай Басков вызвал небывалый переполох. Натуральный блондин опубликовал в блоге фотографию, на которой позирует в компании Александра Реввы и Валерия Леонтьева. Внешний вид последнего и стал причиной бурной дискуссии пользователей соцсетей.

Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости. Во всяком случае не все поклонники с первого взгляда узнали любимого артиста. Певец продемонстрировал подтянутое лицо и новый имидж на съемках ток-шоу "Привет, Андрей!". Яркий кадр со съемок обнародовал Николай Басков.

Леонтьев заметно помолодел. Как отметили фолловеры, выглядит 71-летний Валерий Яковлевич теперь даже лучше Баскова и Реввы. И стал очень похож, по мнению россиян, на Надежду Бабкину. "Какой молодой Леонтьев!", "Леонтьев выглядит как ваш ровесник с Пирожковым, что то тут не так", "Бабкина будет в шоке, увидев двойник", "Я думала, мне только показалось, что Валерий Леонтьев похож на Надежду Бабкину", "Ого, он молодеет!", "Зачем из Леонтьева женщину вылепили", "Леонтьев здесь на женщину похож. Пока не пригляделась, не поняла, что это он", "Какой молодой Леонтьев!", Не сразу узнала, очень изменился", "Серьезно, это фотошоп или реальность?", - обсуждают подписчики.

Кстати, исполнитель хита "Казанова" старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Артист в последнее время похудел на восемь килограммов, чем очень доволен. Он ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим и давно отказался от вредных привычек.

Напомним, Валерий Леонтьев живет на две страны - в США и России. В ближайшее время в Москве у певца запланированы несколько съемок, в том числе в новогодних программах. А вот с корпоративам у артиста пока не густо. "Предложений по корпоративам пока на данный момент нет. Сейчас у всех артистов с этим тяжело. Если появятся, разумеется, рассмотрим", - рассказывал его директор Борис Чигирев.

К слову, стоимость 40-минутного выступления Леонтьева доходит до 100 тысяч евро. Причем в саму новогоднюю ночь артист заказы не берет, предпочитая проводить это время в кругу семьи и друзей.