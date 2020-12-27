Российские спортсмены поставили очередной рекорд по суммам, отданным мошенникам. В свое время деньги злоумышленниками отдавали футболисты Александр Кержаков (на строительство нефтеперегонного завода в Воронеже) и Иван Саенко (на поля в Африке), хоккеист Евгений Малкин (вложил 4 млн долларов в криптовалюту и прогорел), и многие другие. Но новое дело крупнее всех их вместе взятых. Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старс» Александр Радулов из-за доверчивости к друзьям лишился 1,5 млрд рублей.Хоккеист вкладывал деньги 10 летОказалось, что Радулов больше десяти лет перечислял свою зарплату в «Транснациональный банк». Зарплата, надо заметить, немалая. Годовая зарплата хоккеиста в Америке – 6,25 млн долларов. Судя по всему, немалую часть из них он и перечислял мошенникам в банк, который, кстати, принадлежит он близкому другу хоккеиста Сергею Кононову. Тот и убедил звезду НХЛ вкладывать деньги в его актив.Но в 2015 году «Транснациональный банк» был лишен лицензии. Список грехов финансовой организации оказался глобален. Тут и размещение средств в низкокачественные активы. И сокрытие реального финансового положения. И выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах.«Мы же друзья»Но друзья постарались убедить хоккеиста, что все нормально. Что его деньги сохранены, и более того, продолжают работать. «Узнал, что банк отзывает лицензии не от этих людей, которые являлись моими друзьями, а от третьих лиц. Поехал разговаривать. Мне сказали, что все нормально и все вернут: «Мы же друзья». В итоге до сих пор ничего не вернули. Каждую встречу я получаю какие-то непонятные ответы и обещания. Они никак не выполняются. Близкие мне посоветовали приехать, проверить документы. Мы начали с юристами все проверять», – рассказывает теперь Радулов телеканалу «Россия 24».«Он не собирался отдавать деньги»Пока Александр играл за океаном, несколько раз деньги пытался выручить его отец. Он приходил к другу сына, тому самому владельцу банка, но тщетно. «Он практически трубки не брал. Очень редко или говорил, что перезвонит. И в офис я приходил. Там мне он говорил, что ему некогда. Он прекрасно знал, зачем я приходил. Говорил, что у него встречи. Он делал это намеренно, потому что не собирался отдавать деньги», – сказал Валерий Радулов телеканалу «Россия 24».Но чтобы успокоить звезду НХЛ, его должники, похоже, провернули еще одну аферу. Несколько лет назад, когда банку лишился лицензии, Радулов передали недвижимость в центре Москвы, и сообщили, что она стоит 15 млн долларов. Но оказалось, что цена завышена в пять раз.Радулов может оказаться не единственным пострадавшимКак намекнули адвокаты Радулова, скандал с их клиентом – это только начало. Деньги в «Транснациональный банк» вкладывали и другие спортсмены. То есть это дело может стать не менее громким, чем в свое время скандал с банком «Замоскворецкий». Тогда на деньги попала целая «сборная» футболистов – Дмитрий Сычев, Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин, Ролан Гусев… А речь шла об общей сумме в 3 млрд рублей.Ну а неофициальный рекорд по сумме, отданной мошенникам спортсменами, принадлежит хоккеисту Сергею Федорову. Одна из главных легенд нашего хоккея из-за аферистов в США потерял порядка 60 млн долларов. В 2009 году он возвращался в Россию банкротом.