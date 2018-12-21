История одного футболиста: Король Африки, нефтяной магнат или бомж

«Он выглядел, как бомж!» - заявил футболист Роман Павлюченко о своем партнере по сборной России на Евро-2008 Иване Саенко. Иван выиграл бронзу чемпионата Европы, выступал Бундес-лиге, играл за «Спартак»... А потом резко исчез с радаров.

«Лучший друг предложил Саенко вложить деньги в поля в Африке, - объясняет Павлюченко. - Он вложил в них все, что заработал, еще занял кучу миллионов долларов, и потерял все. Потом этот же друг взял его и кинул... Я недавно его (Саенко - ред.) видел, так он выглядел, как бомж».

Мы решили выяснить, что на самом деле произошло с Иваном.

Ху из Иван Саенко?

Иван всегда был странным. Его непросто найти (видимо есть от кого скрываться), и довольно легко потерять (у коллег-журналистов полно историй, как Иван исчезал в последний момент, срывая договоренности об интервью). Вы же наверняка помните ту сборную России, что стала бронзовым призером Евро-2008? Саенко в ней был самым странным. Его в команду привел Гус Хиддинк. А в стране обычные болельщики особо и не знали о существовании такого футболиста. В раннем возрасте Иван уехал в Германию, и там выступал за такие невеликие клубы, как «Карлсруэ» и «Нюрнберг».

Пресс-конференция перед матчем "Зенит" - "Нюрнберг", 2007 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приглашение в сборную перевернуло судьбу Саенко. Краткие командировки в Москву его изменили так, что в Германии перестали узнавать своего русского легионера. «После того как Ивана стали вызывать в сборную России, он решил, что стал очень большим игроком», - писали немецкие СМИ со ссылкой на главного тренера «Нюрнберга». В клубе жаловались, что русский перестал тренироваться как следует. И даже попытались не отпускать Саенко в сборную - решили что воздух России убивает в нем футболиста.

Но впереди был Евро-2008, самый успешный на то время турнир в истории футбольной сборной России. Команда Хиддинка сенсационно вышла в полуфинал, на русских игроков обратили внимание на Западе - Роман Павлюченко, Андрей Аршавин и Юрий Жирков уехали в Англию. А вот Иван Саенко проследовал в обратном направлении - из Европы в Россию. Он заключил контракт всей своей жизни с московским «Спартаком». Говорили, что Саенко получал не менее 2 млн. евро в год. По сравнению с немецкими заработками - просто космос!

2008 год, российские "сборники" Роман Павлюченко (слева), Иван Саенко (в центре) и Игорь Акинфеев (справа) на скамейке после товарищеской игры.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10 миллионов евро на жизнь

Если вы хотите понять психологию обласканных деньгами российских футболистов, Иван Саенко - ваш клиент. Получив работу и зарплату мечты, он очень и очень быстро пропал из футбола. В августе 2008-го он перешел в «Спартак». Последний гол он забил в 2009-м, последний матч - в 2010-м. И закончил карьеру. В 27 лет! В возрасте, который в футболе считается расцветом! Модрич в 33 года получает «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, за Криштиану Роналду в его те же 33 платят 100 млн евро, даже Дзюба в свои 30 становится лучший игроком России. А для Саенко уже в 27 футбол оказался лишним.

Что самое интересное, контракт со «Спартаком» еще действовал два года - до 2012-го. Но Иван просто исчез. Зря его разыскивали репортеры: бывшие партнеры Ивана на вопрос, «когда они видели Саенко в последний раз?», пожимали плечами. И иногда пересказывали слухи, что Ивана Саенко из «Спартака» отчислили за пьянку. Общая же сумма, которую он заработал в футболе, оценивалась примерно в 10 млн евро. Что-то конечно, потратил сразу. Но что-то и осталось на жизнь после футбола.

Цвета "Спартака" Саенко защищал два сезона, в чемпионате страны на его счету один забитый за красно-белых мяч.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однажды Саенко все-таки попался в лапы журналистам. «Занимаюсь тем, что трачу честно заработанные деньги», - бросил он загадочную фразу. Только через несколько лет стало известно как именно он это делает.

Клад для Берега слоновой кости

С десяткой миллионов евро российский футболист Саенко разобрался молниеносно. Он бросался в финансовые авантюры вниз головой с отчаянностью камикадзе, кажется, абсолютно не осознавая, чем рискует. Каждый российский футболист хоть раз, но прогорел на каком-нибудь бизнесе, или дал денег в долг и не получил обратно. Футболисты «Зенита» давали в кредит какой-то девушке под сумасшедшие 40 процентов, а потом она смылась, собрав десятки миллионов рублей. Федору Смолову в центре Москвы за 200 млн. продавали квартиру, находящуюся под арестом. Бизнес-партнер Андрея Аршавина подделывал его подпись, чтобы получить в «Сбербанке» кредит на 110 млн... И все они не любят про это рассказывать. Но кажется, история Саенко затмит другие.

Свои миллионы он с какого-то перепугу решил вкладывать в Африку, а именно в инфраструктуру Кот-д'Ивуара. На логичный вопрос почему именно там, нет простого ответа. Знакомые Ивана рассказывают, что вроде бы там были замешаны какие-то немецкие знакомства Саенко, но при этом путаются в показаниях - история давняя и очень мутная даже для такого омута, как российский футбол.

Про визит Саенко в Африку был снят чуть ли не документальный фильм.Фото: YouTube

Развивалась она в 2009-м. На деньги Саенко был создан некий холдинг Escon West Afrika SA (EWA). Но строить она обещала не футбольные поля, как думает Павлюченко. Размах был капитальный. Тут и транспорт, и строительство, и логистика... Ну и немного футбола тоже - Саенко со своими компаньонами вроде как собирались искать на берегу Слоновой кости «черное золото» - талантливых местных футболистов, чтобы потом продавать их в Европу. Ивану обещали, что через пять лет холдинг должен стоить 650 млн. евро. И на все это громадье планов с Саенко африканцы уже в 2009-м году сняли два млн. евро.

Встреча футболиста в аэропорту.Фото: YouTube

Иванушка-дурачок. Африканская версия

Что случилась с замечательным холдингом Escon West Afrika SA - тайна, покрытая джунглями Кот-д'Ивуара. От фирмы с таким названием не осталось никаких следов. За исключением одного видео в интернете. Мы нашли его полную версию. И это конечно шедевр, его надо показывать всем российским футболистам, у которых внезапно завелись миллионы.

Иван Саенко посещает свою компанию Escon West Afrika SA в Кот-д'Ивуаре в январе 2009 года.

Они посмотрят, как Иван Саенко прилетает в Африку, как его там встречают с портретами и цветами наперевес. «Мерси боку, Иван! Мерси боку!» - орет и бежит за футболистом какой-то чернокожий парень и падает ниц пред его лимузином. А белоснежная машина увозит русского благодетеля сначала к министру спорта Кот-д'Ивуара (несколько минут речи, такого уровня невнятности, что даже Виталий Леонтьевич Мутко замер бы в восхищении), а потом в джунгли.

Ивана встречали со всем национальным колоритом.Фото: YouTube

А там начинается полный ад. В обшарпанной деревне перед Иваном пляшут полуголые дети, самого его наряжают национальные одежды, обувают в золотые сланцы, и вручают желтый посох и корону! Визг, шум, гам!.. Но глядя на все это буйство, не отпускает ощущение, что тебе показывают пропитанный фальшью провинциальный спектакль, где актеры брезгуют выдать единственному богатому зрителю хотя бы капельку правдивости.

На видео Иван скромно улыбается местным загадочным ритуалам. Во время одного из них футболиста чуть ли не короновали.Фото: YouTube

А что Саенко? На всех кадрах он глуповато улыбается, и явно не понимает, что происходит. Если вы хотели настоящую сказку про Иванушку-дурачка, она перед вами.

Как найти нефть в Воронеже

Мы не знаем, сколько денег Саенко закопал в песок Берега слоновой кости. Очень может быть, он этого не представляет даже сам. Но в жизни Ивана были и еще более разорительные авантюры. Одна из них стоила ему 150 млн. рублей. В капкан той же аферы загремел Александр Кержаков, и уже на более внушительную сумму - 330 млн рублей.

Эту историю тоже можно рассказывать, как анекдот. Иван Саенко в 2011 году в Эмиратах познакомил Кержакова со своими воронежскими друзьями, один из которых - депутат. Те предложили футболисту выгодный бизнес - построить нефтеперерабатывающий завод прямо в Воронежской области (ну, кто же не знает этот нефтяной край России?!). Кержаков согласился, выплатил сначала 105 млн, потом перевел еще несколько траншей на 222 млн, и только затем очнулся. Но ни 330 млн на счетах, ни обещанного статуса учредителя предприятия не обнаружил!

Иван Саенко в тренировочном лагере сборной, 2006 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Был суд, один из друзей Саенко сел на четыре года, а сам Иван выступал по этому делу как свидетель. При этом благодетель Африки сам потерял 150 миллионов рублей. Но одбиделся за это не на своих приятелей-мошенников, а на кинутого Александра Кержакова. «Зря он запустил бумеранг, от которого многие люди страдают», - бросил загадочную фразу Саенко в адрес своего бывшего партнера по сборной России.

Говорят, в этой афере пострадал не только Кержаков, но и еще несколько российских топ-футболистов. Но они поняли, что вернуть свои деньги им не удастся, и остались в тени, чтобы не выглядеть идиотами.

Отец и Япончик

Пора познакомится с семьей футболиста-бизнесмена. Его отец - Иван Васильевич Саенко - известный в Воронеже футбольный тренер. Он-то и отвез в свое время сына в Германию. Сам же Саенко-старший занимался больше женским футболом, и запомнился как очень жесткий специалист.

- Саенко был достаточно грубый тренер. Он постоянно орал – мол, мы ничего не можем... - рассказывала, например, сайту sports.ru футболистка Екатерина Завадкина. - Один раз он меня бил, но я сама была виновата, что-то не так сделала.

И еще одна деталь. В конце 1990-х у отца будущего игрока сборной, то и дело возникали конфликты. Об одном из них недавно рассказал Анатолий Шмачков, отец довольно известной в прошлом футболистки Оксаны Шмачковой. У него был конфликт со вторым сыном Саенко-старшего Эдуардом. «Он вел со мной переговоры и начал меня пугать. Вытащил пистолет, кинул на стол. Говорит: вот наши друзья, вот мы кому верим, ваши колосковы – херня. Помню еще, что у них в офисе картина висела: Япончик обнимает Эдика и Ивана Васильевича».

Сейчас Саенко-старший вроде как руководит футбольной «Академией имени Ивана Саенко».

Но телефоны «Академии» молчат, на ее территории идет строительство, а последнее сообщение на страничке в соцсетях датируется 2016 годом.

Миссис мира

Иван почти никогда не общается с прессой. Возможно, боится неудобных вопросов про суды и банкротства. Но сейчас главная звезда семьи Саенко – жена Ивана Юлия. Она модель, участница различных конкурсов красоты, и ее время от времени можно встретить на экранах ТВ. Не так давно в шоу Малахова она рассуждала по поводу развода футболиста Дениса Глушакова с женой Дарьей.

lu_saenko #прямойэфир done @malakhov007 , как всегда, на высоте, было #жарко , а главное, хочется верить, что проговорили не зря и сумели помочь героям!

А еще супруга Ивана Саенко засветилась в скандале конкурса красоты для замужних «Миссис топ мира 2016» в Индии. Юлия была его фавориткой, но корона странным образом досталась другой. И тогда Саенко высказала все что думала про это мутное состязание.

lu_saenko Пусть миром правит любовь! С Днём Рождения, народный артист, будь счастлив, Филипп!!! @fkirkorov Ну и куда же без #всеголишь50 #киркоров50

Юля и сейчас выглядит замечательно, и ее инстаграм тому подтверждение. Но вот незадача, в его длиннющей ленте нет ни одного фото с мужем Иваном Саенко. Других мужчин там, правда, тоже почти нет – только совместные фото с Малаховым и Крикоровым. Может это не считается?

- На самом деле у нас все хорошо и замечательно, - рассказала «КП» Юлия. - Просто мой муж не хочет отвечать на разные обидные слова и уподобляться тем, кто их произносит. Так что мы больше ничего не комментируем по этому поводу.

lu_saenko Раньше я вообще не пользовалась красной помадой , считала её для себя неприемлемой, придумывала всяческие оправдания и аргументы, почему категорически "нет"- #redlips и только #n de - "да")) В

Фото с Киркоровым

Так что сейчас с бывшим футболистом Иваном Саенко? Он бомж? Не похоже. Его действительно не любят бывшие коллеги-футболисты, стараясь держать подальше от бывшего товарища. Да и денег он спалил немало. Минимум 2 млн евро закопаны на берегах Слоновой кости, еще 150 млн рублей похоронены в несуществующем воронежском НПЗ, а по ценам 2011 года - это примерно еще 5 млн. евро. Возможно, были и другие проекты.

Осталось ли что-то от футбольных сбережений? Скорее всего да. А в качестве доказательства мы нашли фото от 14 ноября – Иван Саенко в компании Филиппа Киркорова в воронежском ресторане «Платонов» после концерта Филлипа «Я».

Все у человека нормально, улыбается. Кажется, в российском футболе денег столько, что хватит на на нефть в Воронеже, и на всю Африку.