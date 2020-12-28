Ковид получил звание коварного вируса не только за свою непредсказуемость в «поведении», способность вызывать самые разнообразные осложнения, но и за то, что восстановление после болезни, как показывает накопившийся за время пандемии опыт, занимает много времени.В обиходе даже появилось такое понятие как «постковидный синдром», состоит он из большого количества симптомов. Среди часто встречающихся, - усталость, упадок сил, нарушение сна, тревога. Ученые из Франции, изучив симптоматику ковидных пациентов, заговорили о том, что около 65 процентов больных коронавирусом испытывают тяжелое состояние помутненного сознания – делирий и даже сделали предположение, что пережившим ковид грозит быстрое наступление старческого слабоумия – ранняя деменция.Действительно ли после пандемии коронавирусной инфекции нас ждет эпидемия психических расстройств, «Комсомолка» выясняла вместе с врачом-психиатром и психотерапевтом ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяной Зеленковой-Захарчук.Мобилизация по типу «военного времени»- Почему сейчас в связи в ковидом заговорили еще и о посттравматическом стрессовом расстройстве? Дело в том, что вот уже почти год мы живем в ситуации двойного или даже тройного стресса. Это социальный стресс, когда изменились наши взаимоотношения друг с другом, образ жизни, наша ежедневная рутина. В такой ситуации мы задействовали мобилизационный потенциал нашей психики «по типу военного времени», - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук. - Если при этом человек еще и заболел и заболел тяжело, то это дополнительная и сильная стрессовая нагрузка. Ковидная инфекция достаточно токсична, отравляет организм, и при этом мало изучена. Мы приобретаем в режиме реального времени совершенно новый для нас опыт. Создаются пути лечения, мы учимся выстраивать свою жизнь по-другому, - это тоже требует мобилизации всех адаптационных процессов.Все болезни от нервов: что происходит с нами при стрессеНа стресс реагирует не только психика, но и вся эндокринная система. Надпочечники вырабатывают гормоны стресса, вся эндокринная ось в нашем организме работает в напряженном режиме, объясняет эксперт. В любой момент на фоне тревоги и паники эндокринная система может дать сбой, а при ковиде добавляется еще и токсичный эффект вируса и сопутствующие инфекции осложнения.- Один из частых симптомов ковида - трудности дыхания, что напрямую связано с приступами паники. А что дальше? Выживем – не выживем? Повторится – не повторится? Все эти вопросы, которые постоянно крутятся в голове, - это сигнал повышенно тревоги, признак того, что психика напряжена, - разъясняет Татьяна Зеленкова-Захарчук. - Психика настолько перегружена и реакцией на стресс, и токсичностью самого вируса, что, конечно, могут появляться состояния измененного сознания, психозы, такие, как делирий, например.- Татьяна Анатольевна, люди, пережившие реанимацию, рассказывают, что соседи по палате, бывало, даже ждали инопланетян, которые бы спасли их от вируса.- Возможно, здесь сработала ассоциация, которая породила этот образ в помутненном сознании, ведь врачи в своих защитных костюмах действительно могут напоминать космонавтов, инопланетян, что-то непривычное и не из нашего мира. При этом нужно учитывать еще и такие факторы, как повышенная температура. Тут даже если человек до этого был здоров, он быстро начнет истощаться. К счастью, наша психика устроена таким образом, что хорошо и быстро защищает нас от потрясений, и со временем возвращается критическое отношение к происходящему.Пусть спасут инопланетянеПериод реабилитации после болезни, то, как человек будет восстанавливаться, зависит от того, сколько у него есть ресурсов, считает эксперт.- В исследовании французских ученых указано, что людей с делирием оказалось 65 процентов из госпитализированных с ковидом, но не обозначена дифференциация этих пациентов по критериям того, какие у них были психические расстройства или сложности до ковида, была ли деменция (слабоумие), случались ли с кем-то из них психотические эпизоды, срывы раньше. Объединение людей только по одному симптому не совсем корректно, - отмечает Татьяна Зеленкова-Захарчук.- Многие люди испуганы, можно часто услышать высказывания, мол, ковид – это страшная болезнь, после которой, что называется, едет крыша, говорят, что вирус попадает в мозг. Как тут не паниковать?- Вирус не разрушает психику напрямую, он воздействует на головной мозг опосредованно, токсичностью. Болезнь – это всегда удар по иммунной системе. Организм борется, что приводит к сильной астении, то есть к истощению, упадку сил. Многие рассказывают о том, что во время болезни новой коронавирусной инфекцией нет сил даже подняться, а глубокий сон не приносит отдыха. И так свое состояние описывают люди, которые переносили ковид легко, дома, с нетяжелой пневмонией. В условиях стационара у людей, которые пережили реанимационные мероприятия, все ресурсы организма находятся на грани, идет сбой в работе всех органов и систем. Конечно, тут появляется ощущение, что «едет крыша». Не надо бояться, что сам вирус несет угрозу разрушения психики. Это не так, ведь многие люди перенесли болезнь бессимптомно, ничего не почувствовали и не заметили.Постковидный упадок сил- Получается, что старческое слабоумие раньше срока нам не грозит?- Непосредственно от коронавируса – нет. Однако основное последствие коронавирусной инфекции – это астения, упадок сил, причем длительный. В отличие от других инфекционных болезней, когда астения длится 1 – 2 недели, после ковида она может продолжаться до двух месяцев. Это опасный период, здесь возможно развитие осложнений сердечно-сосудистой и кровеносной системы, недостатка железа. Одновременно с этим идет восстановление легких от фиброза, нужно нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. И все эти последствия реальны, даже если ковид протекал легко.! Важно. Эти симптомы после ковида нельзя оставлять без внимания- сложности с концентрацией внимания;- физическая слабость, вялость, сонливость;- трудности с запоминанием, забывчивость;- сложности с усвоением новой информации, с принятием решений.- Это признаки соматической астении, а не деменции. В то время, когда человек после болезни начинает возвращаться к своим обычным профессиональным обязанностям, возникает еще и тревога по поводу того, справиться ли он с нагрузкой после пережитого. Тревога ухудшает когнитивные функции, такие как концентрация и память, например, и тревогу нужно лечить отдельно. Я думаю, важно, чтобы в коллективе коллеги понимали, что к пережившим ковид следует относиться бережно, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук.Реакция на стресс, тревога, депрессия, астения, конечно, - все это истощает нейроны, делает их слабыми, и если не принимать меры, то в перспективе деменция или старческое слабоумие может начаться раньше, чем могло бы, предупреждает эксперт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрививки коронавируса после 60 лет: Почему разрешили только сейчас и как подготовитьсяВрач-инфекционист Георгий Викулов рассказал о составе вакцины для пожилых (подробности).