В Москве с 28 декабря начинается вакцинация людей старше 60. Врач-инфекционист Георгий Викулов ответил на вопросы о прививках в эфире Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM).- Георгий Христович, вакцина, которую разрешили для пожилых людей, это тот же самый “Cпутник V”, который уже применяется у нас в стране? Или для групп риска создали какую-то модификацию?- Нет, плана создать отдельно вакцину для пожилых не было. Состав вакцины абсолютно идентичен. Дело в том, что для уязвимых категорий граждан, куда входят маленькие дети, лица старших возрастных групп, а также беременные женщины, всегда есть отдельные требования по безопасности. И они выше, чем для популяции в целом. Поэтому здесь применяется более сложная разрешительная процедура, чтобы провести соответствующие клинические исследования, получить одобрение, доказать эффективность и безопасность. У пожилых граждан большое количество заболеваний, которые являются противопоказанием для вакцинации. Именно поэтому для людей старших возрастных групп клинические исследования проводились отдельно. После того, как они закончились, Минздрав принял соответствующие поправки в инструкции по медицинскому применению уже зарегистрированной вакцины Спутник V. Теперь часть добровольцев из числа пожилого населения сможет привиться этой вакциной, поскольку относится к уязвимой категории людей. А я напомню всем, что средний возраст заболевших COVID-19 это 45-48 лет.- Клинические исследования для людей этой возрастной группы чем-то отличаются от обычных испытаний?- Режим введения вакцины и показатели, которые оцениваются, принципиально не отличаются. Но есть и нюансы - большой акцент делается на сердечно-сосудистом мониторинге и на контроле других возрастных заболеваний.- У нас в стране вакцинация началась 5 декабря, но только сейчас власти включили в эту программу пожилых людей. Почему Европа пошла несколько иным путем? Там начали именно с людей старшей возрастной группы и первые дозы вакцины, которую разработали Pfizer и BioNTech, поступили в дома престарелых.- У европейцев другой сценарий, они считают, что в первую очередь нужно охватить вакцинацией именно пожилое население, поскольку люди в возрасте изначально наиболее тяжело переносили COVID-19. Но я ведь не случайно напомнил о том, что средний возраст заболевших 45-48 лет. В настоящее время пандемия находится на такой стадии своего развития и расцвета, что уже практически все слои общества и все возрастные группы вовлечены в этот эпидемический процесс.ВАЖНО!В Институте Гамалеи рассказали, как пожилым людям надо готовиться к прививке1. Накануне прививки желательно сделать ПЦР-тест на коронавирус. На фоне бессимптомного начала заболевания прививку делать нельзя. Если тест отрицательный смело можно идти вакцинироваться.2. Нежелательно делать прививку на фоне обострения хронических болезней.3. С осторожностью “Спутник V” надо применять аллергикам. Прививка должна делаться под контролем в медицинском учреждении. Необходимо внимательно наблюдать за реакциями организма, по крайней мере, в течение одного-двух дней.Сейчас прививка так хорошо отрегулирована, что среди сотен привитых пожилых людей не наблюдается абсолютно никаких побочных эффектов, пояснил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ“Озверел” из-за попыток убить его: профессор объяснил причину мутации \\"британского коронавируса\\"Sars-Cov-2 стал на 70 процентов заразнее (подробности)