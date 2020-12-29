Под Новый год ЦСКА выдал сенсацию. Клуб объявил о том, что Виктор Онопко и Сергей Овчинников покидают команду. Бывший капитан \\"Спартака\\" Онопко проработал ЦСКА 11 лет, звезда \\"Локомотива\\" Овчинников - 6 лет. У обоих были непростые отношения с армейскими фанатами. Но уходят они, по всей видимости, не из-за болельщиков.Официальная версия расставания - истечение контрактов. Но давно ходили разговоры, что в отношениях Овчинникова и главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко не все гладко. На людях это практически не было заметно. Сергей Иванович только пару раз делал критические намеки, которые можно было отнести к главному тренеру. Например, на вопрос о замене Энджуке в одном из матчей фактически второй тренер команды бросил: \\"Я не знаю, почему он был заменен\\".В декабре также появились сообщения, что Виктор Гончаренко покинет ЦСКА. Дело казалось решенным. Болельщики уже прощались с главным тренером и вывешивали баннеры. Самым очевидным кандидатом ему на замену считался как раз Овчинников.Но все волшебным образом переменилось за считанные дни. Гончаренко получил новый кредит доверия, а его оппозиция, видимо, было зачищена. Но белорусскому тренеру этот кредит надо будет отдавать уже весной. От ЦСКА ждут как минимум \\"серебра\\". И если армейцы финишируют ниже второго места, велика вероятность, что в ЦСКА вновь станут искать главного тренера.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМиллионы на агентов: стала известна возможная причина увольнения Василия Кикнадзе из «Локомотива»В прессу попала докладная записка боссам футбольного клуба РЖД. В ней указаны суммы, которые «Локо» платил за игроков посредниками (подробности)