Уход Василия Кикнадзе с поста генерального директора «Локомотива» - одно из главных событий перерыва в чемпионате России. Но что стало причиной непотопляемого менеджера? Ведь никакие протесты болельщиков и слабое выступление команды не могли свалить Кикнадзе.Сайт канала «Матч ТВ» публикует интересный документ. Судя по сему это докладная записка самым высоким боссам клуба. Возможно, именно из-за нее завершился трудовой путь гендиректора «Локо». В документе указаны сколько миллионов «Локомотив» при ушедшем гендиректоре платил за футболистов их бывшим клубам, а главное – их агентам. Есть там и суммы, которые выплачивались посредникам за продление контракта с воспитанниками команды. И все это за счет структур ОАО РЖД, которому принадлежит футбольный клуб.В списке 14 трансферов. Из него мы, например, узнаем, что за защитника Мурило его бывшей команде заплатили 2,3 млн евро, а его агенту – еще почти миллион. Но это еще нормально. Агенту узбека Жасурбека Жалолиддинова повезло больше. «Локомотив» отдал ФК «Бунедкор» (Ташкент) 130 000 евро, а посреднику в несколько раз больше - 850 000 евро.За защитника Лысцов «Локо» перечислил «Крыльям Советов» 1 млн евро, а агентам – еще 1 млн. За переход Зе Луиша из «Порту» португальский клуб заработал 4 млн евро, а посредники – 1 млн 546 тыс. Ну и так далее.Так же в докладной записке раскрывается, на каких условиях продлевались контракты с лидерами «Локомотива». Например, за то что воспитанник клуба Дмитрий Баринов поставил подпись под новым соглашением, его агент получил 220 тысяч евро. За продление контракта с еще одним игроком, которого воспитал клуб, Антоном Миранчуком, его агент получил 1 млн евро.Есть информация и по зарплате с Жоау Мариу. За год аренды португалец получил 5,5 млн евро – 3,5 млн как зарплату, и 2 млн в качестве бонуса за подписание контракта.Не исключено, что именно эта финансовая информация и стала тем катализатором, который запустила процесс отставки генерального Василия Кикнадзе, который должен был подписывать эти счета. Но при этом хотелось бы заглянуть в ведомости и других российских клубов, особенно существующих за счет госбюджетов: интересно, сколько там платят агентам при переходе футболистов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЮрий Семин – об увольнении гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе: «Если человек плохо сделал свою работу, он уходит»Советский футболист уверен в верности этого решения (подробности)