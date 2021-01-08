Историческая неопределенность в 16 летНедавнее событие космического масштаба – соединение Юпитера и Сатурна, которое произошло 21 декабря 2020 года, возродило давние споры. Потому что планеты образовали на небе яркий объект, который, как посчитали многие, явил собой некое подобие путеводной звезды. Или Вифлеемскую звезду - ту, которая, по библейскому преданию, привела волхвов в Вифлеем к месту, где родился Иисус Христос. А когда это случилось? Никто уже не помнит. Вот и спорят.Может кто-то до сих пор не в курсе, но дата Рождества Христова условная. В 525 году нашей эры её «вычислил» Дионисий Малый – скифский монах, один из архивариусов Папы римского Иоанна I, составляя так называемые пасхальные таблицы, по которым можно было определять даты наступления Пасхи. Он же предложил и года отсчитывать по-новому – от определенной им даты Рождества Христова. А не как раньше – от первого года правления римского императора Диоклетиана, известного своими жестокими гонениями на христиан.Дионисий исходил из того, что Иисус начал проповедовать примерно в 30-летнем возрасте, был распят незадолго до еврейской Пасхи во время правления римского императора Тиберия. Что, вроде бы, более-менее соответствовало действительности.Но решая задачу, монах почему-то допустил нечто несуразное - то, что Иисус воскрес 25 марта 31 года. Получалось, что распяли его в возрасте 30 лет. А это противоречит церковным традициям.Раз Дионисий Малый напутал с определением даты смерти Спасителя, то наверняка ошибся и с его Рождеством. Но не сильно – на пару лет. Что нам – обывателям – не суть важно. По крайней мере не настолько, чтобы глубоко об этом задумываться. А вот историки и астрономы не могут успокоиться. Чуть ли не каждый Новый год, дата которого напрямую связана с Рождеством, они возвращаются к вопросу «Когда же все-таки родился Иисус Христос, в каком году, до Рождества Христова, простите уж за каламбур, или после?»Время рождения Спасителя указано в Библии почему-то лишь приблизительно: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сириею» (Лука, 2-1).Ради постановки на учет и последующей переписи Мария, мать Иисуса, будучи беременной, и пошла в город Вифлеем. Откуда была родом. Там и родила – в хлеву. Потому что поселиться в более приличном месте не получилось.Лука свидетельствует: «И родила Сына Своего первенца, и спеленала его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице». (2-7)Матфей подтверждает, что «…Иисус родился в Вифлееме». И добавляет: «…во дни царя Ирода…» (2-1)Десятки специалистов проанализировали все мыслимые источники - кто, где и в какое время и сколько правил, когда переписывал. Однако, пользуясь лишь информацией об исторических личностях, сойтись на какой-нибудь одной дате не удалось. Выходил разброс в 16 лет - с 12 года до нашей эры до 4 года нашей.Стало быть, с исторической точки зрения, совсем не обязательно, что 1 января (14-е по старому стилю) наступил 2021 год. Мог какой-нибудь другой – в диапазоне от 2033-го до 2017-го.По мнению большинства астрономов, наступил 2019 годВ попытках определить точную дату рождения Иисуса, астрономы первым делом вспоминают волхвов, которые пришли поклониться младенцу. Ведь они говорили, что «видели звезду Его на востоке…». «И се, звезда… шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец» (Матфей). Это знаменитая путеводная звезда, она же - Вифлеемская, символ которой ныне украшает рождественские и новогодние елки.По одной из гипотез, волхвы наблюдали некое реальное астрономическое событие. Например, комету Галлея, которая прекрасно подходит на роль путеводной звезды.Кстати, именно в виде кометы изобразил Вифлеемскую звезду итальянский художник Джотто в 1301 году на своей картине, посвященной рождению Иисуса.Энтузиасты отыскали наблюдения древнекитайского астронома Ма Туан Лина, из которых следовало: комета Галлея появилась на небосводе в 12 году до нашей эры. В таком случае наступил 2033 год от Рождества Христова.Однако далеко не все астрономы поддерживают кометную версию. Мол, комета привлекла бы куда большее внимание жителей Иудеи - всех, а не только волхов. И это было бы как-то отмечено в летописях. Значит, на небе произошло нечто не столь уж волнующее и зрелищное, но все же заметное для мудрецов-волхвов.Известный британский астроном, действительный член Королевского научного общества Марк Томпсон предположил, что в Вифлиемскую звезду слились звезда Регул - самая яркая в созвездии Льва - и Юпитер. Однако и это явление не позволяет точно определиться во времени.Моделирование на компьютере показало: примерно 2 тысячи лет назад Регул и Юпитер соединялись трижды: в 3-ем и 2-ом годах до нашей эры и во 2-ом году нашей эры.По Томпсону, выходит, что вместо 2021-го года наступил то ли 2024-й, то ли 2023-й, то ли 2019-й.К идее считать Новым годом 2019-й присоединяется австралийский астроном Дэйв Ренеке. Из его расчетов тоже следует, что Иисус родился за 2 года до нашей эры. Тогда на небе произошло соединение, но не Регула и Юпитера, а Юпитера и Венеры, которые, по мнению, Ренеке, и образовали Вифлеемскую звезду.Австралийского астронома, в свою очередь, поддерживают американские ученые из Университета Индианы, где под руководством профессора Холлиса Джонсона они провели свои расчеты, но тоже остановились на том, что наступил не 2021-й, а 2019-й год. То есть, большинство астрономов – за него.А вот Грант Метьюс (Grant Mathews), профессор теоретической астрофизики и космологии в Университете Нотр Дам, назначил на роль Вифлеемской звезды все-таки соединение Юпитера и Сатурна, которое произошло в 6 году до нашей эры. Как потом выяснилось, аналогичного мнения придерживался известный астроном Иоганн Кеплер.Стало быть, по Метьюсу и Кеплеру, наступил 2027 год.Итого, по поводу Нового года имеются, как минимум, шесть вариантов: 2033, 2027, 2024, 2023, 2019, 2017 – годы Быка, Овцы, Дракона, Кролика, Свиньи и Петуха. А с 2021-м - опять же годом Быка - так и все семь Новых годов наберется. Есть из чего выбрать.С Новыми годами, товарищи, как говорится!ЕЩЕ ОДНА ПУТАНИЦА С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯПравильно ли праздновать Рождество Христово 25 декабря, как католики, или 7 января, как православные?Дату - 25 декабря (7 января по старому стилю) - в свое обосновал Святой Иоанн Златоуст. Разъяснил, что Благовещенье Девы Марии - о непорочном зачатии – случилось на шестой месяц после того, как был зачат Иоанн Предтеча.Иоанна зачали 23 сентября. Иисуса, стало быть, 25 марта. Через 9 месяцев, когда он родился, наступило 25 декабря. Вот вам и дата для праздника. Но не год, замечу.Однако, если еще раз вспомнить древне-китайского астронома Ма Туан Лина и комету Галлея, которой многие, в том числе и современные астрономы, отводят роль Вифлеемской звезды, то впервые небесная странница показалась на небе 26 августа 12 года до нашей эры. Была видна в общей сложности 63 дня. Но никак не до декабря.Из современных расчетов следует, что в созвездие Льва комета вошла в первых числах сентября и направилась к звезде Регул – «маленький царь», как её называют. Тогда-то, по мнению астрономов, волхвы и заметили ее в предрассветные часы на восточной стороне неба. А поскольку Созвездие Льва связывали с именами Иуды и его «колена», то появление тут новой звезды, да еще рядом с Регулом, легко можно было расценить как знамение о рождении нового «царя иудейского».Однако 7 сентября комета вышла из созвездия Льва. Стало быть, делают вывод специалисты, Иисус должен был родиться где-то в самом начале сентября - с первого по седьмое.Итак, если по-научному, то Рождество Христово надо отмечать в сентябре. Однако будем реалистами: вряд ли кто отважится переносить торжества, ориентируясь на сомнительные доводы ученых. Хотя кто знает, может быть наступит время, когда мы буем праздновать Рождество Христово и по-христиански, и по-научному. Можно четыре раза – и по новому, и по старому стилю.КСТАТИДату смерти Иисуса определили геологиЕвангелист Матфей отметил, что после того, как распятый Иисус, «возопив громким голосом, испустил дух», «земля потряслась» (Матфей, 27: 50-51). Как прямое указание на землетрясение расценили эти слова из Библии геологи германского исследовательского центра геонауки, установили, когда точно случилось это землетрясение, и определили, в итоге, что Иисус Христос умер на кресте в пятницу 3 апреля 33 года нашей эры примерно в 15:00 по местному времени. А воскрес 5 апреля 33 года нашей эры в 4 утра.Подробности – в нашем материале.