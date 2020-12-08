Где наблюдать слияние Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020: столь грандиозное астрономическое событие произойдет впервые за 800 лет

Юпитер и Сатурн уже сближаются, чтобы соединиться 21 декабря 2020 года

Юпитер и Сатурн уже соседствуют друг с другом на небосводе – сближаются. И 21 декабря 2020 года сблизятся настолько, что почти сольются в одну ярко сияющую «конструкцию». Произойдет так называемое соединение.

Как обещают астрономы, при благоприятной погоде соединение будет видно над юго-западным горизонтом сразу после захода Солнца – как стемнеет.

Наблюдатели, вооруженные даже любительскими телескопами или сильными биноклями, различат еще и насколько спутников Юпитера и Сатурна.

Соединение – явление, конечно же, иллюзорное. «Рядом» планеты окажутся зрительно - исключительно для нас. Потому что выстроятся почти в одну линию с Землей по одну с ней сторону от Солнца, но физически далеко друг от друга. Юпитер будет в 5 астрономических единицах от нашей планеты, Сатурн – в 10. Астрономическая единица (АИ) – это расстояние от Земли до Солнца.

Расписание сближения Юпитера и Сатурна.

Юпитер и Сатурн сходятся на небе каждые 20 лет, но столь тесно они не сближались давно – последний раз 4 марта 1226 года. Следующее соединение произойдет в 2080 году.

В Московском планетарии рекомендуют обязательно взглянуть на соединившиеся планеты. Ведь не исключено, что когда-то, оказавшись рядом, они образовали Вифлеемскую звезду. Или путеводную, как её еще называют, ту, которая, по библейскому преданию, привела волхвов в Вифлеем к месту, где родился Иисус Христос.

В телескоп будут видны несколько спутников планет-гигантов.

В то, что Вифлеемскую звезду образовало соединение Юпитера и Сатурна, верил авторитетный астроном Иоганн Кеплер, именем которого был назван орбитальный телескоп.

В гипотезе Кеплера, правда, есть один недостаток. По его разумению, яркий объект, образованный сияющими планетами, появился на небе в пятом веке до нашей эры. А если так, то Иисус родился на пять лет раньше, чем принято считать. И значит, скоро наступит не 2021, а 2026 год.

Юпитер и Сатурн, сойдясь на небе в один яркий объект, вполне могли образовать Вифлеемскую звезду, указавшую волхвам путь к Младенцу Иисусу.

Впрочем, вопрос о природе путеводной звезды спорный. Идей много – от комет и сверхновых, до опять же соединений - Юпитера и Венеры, Юпитера, Сатурна и Венеры, Юпитера и звезды Регул. И пока точная дата рождения Младенца не определена, а она и в самом деле неизвестна, будем пользоваться той, которую, по сути, назначил, дабы пресечь споры, Дионисий Малый - один из папских архивариусов - в 525 году.

По Дионисию, Иисус родился 2020 лет назад и Новый год будет 2021-м от Рождества Христова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Звездопад в самую длинную ночь

Во время соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 года наступит астрономическая зима. Световой день – день зимнего солнцестояния – будет самым коротким, а темная ночь – самой длинной. Далее будет становиться светлее. К Новому году продолжительность светового дня увеличится на 7 минут.

В ночь с 21 на 22 декабря достигнет максимума метеорный поток Урсиды, название которому дало созвездие Малой Медведицы – Ursa Minor. В нем рядом с Полярной звездой расположен радиант потока — область, из которой метеоры словно бы вылетают.

Урсиды начинают проявлять активность 17 декабря, будут падать до 25 декабря. Астрономы ожидают примерно по 10 метеоров в час.

Ищите Урсиды левее Большой Медведицы и правее Полярной звезды.

Урсидами «намусорила» короткопериодическая комета Туттля (8P/Tuttle). Первым ее заметил французский астроном Пьер Мешен (Франция) еще в 1790 году. Но назвали комету по имени американского астронома Хораса Туттля, который «переоткрыл» ее в 1858 году.

Период обращения кометы вокруг Солнца 13,6 лет. Последний раз она сближалась с ним 26 января 2008 года. Вернется в августе 2021 года.

19 декабря к Урсидам присоединятся Лео-Минориды из созвездия Малого Льва - по 5 штук в час. Кто знает, вдруг совместными усилиями два потока сделают небесное шоу более красочным — устоят нам по 15 вспыхивающих звезд в час. В иные годы они сыпались и по 150 штук в час.