Следствие утверждает, что 79-летний канадский миллионер Питер Найгард устраивал элитные секс-вечеринки, в которых участвовали несовершеннолетние.14 декабря в канадском Виннипеге по запросу американских властей был арестован 79-летний дизайнер и бизнесмен Питер Найгард. Его обвиняют сразу по нескольким статьям: уклонение от уплаты налогов, рэкет, многочисленные изнасилования и организация сексуального рабства на территории США, Канады и Багамских островов. Первые слушания прошли в Канаде на следующий день после ареста. Не исключено, что в скором времени Найгарда экстрадируют в Штаты, а там в случае, если его вина будет доказана, миллионеру может грозить пожизненный срок. Но куда больший интерес вызывают имена сообщников дизайнера и участников его вечеринок. Их имена пока не разглашаются, но следствие намекает, что речь опять идет о первых лицах мирового бомонда.Миллионер с нуляЕсли бы непредъявленные обвинения, Найгарда можно было ставить в пример как человека, ставшего миллионером с нуля. Он родился в Хельсинки в семье пекарей. Когда ему исполнилось 11 лет, родители эмигрировали в Канаду. В 1967 году Найгард основал компанию по производству спортивной и женской одежды Nygard International. Через 10 лет фирма вышла на американский рынок, а сам дизайнер получил звание законодателя моды во всей Северной Америке. В 2000-х он вошел в число самых богатых канадцев, состояние Найгарда тогда оценивалось в 800 млн долларов. Но в 2015 году его делами внезапно заинтересовалось ФБР. Началось расследование, и в марте его фирма объявила о банкротстве, а в апреле - о ликвидации.Жертвами были девочки из неблагополучных семейСтремительный развал модной империи спровоцировали обвинения Найгарда в секс-торговле. По данным Минюста США, в течение 25 лет - с 1995 по 2020 год - он вербовал и удерживал женщин и несовершеннолетних девушек для удовлетворения собственных сексуальных потребностей, а также прихотей своих бизнес-партнеров и друзей. Все это он проворачивал, пользуясь авторитетом своего модного бренда, а также привлекая к организации секс-рабства своих подчиненных. Чаще всего жертвами Найгарда становились девочки из неблагополучных семей. Жертвам обещали большие деньги и работу в модельном бизнесе. После этого сам бизнесмен и его сотрудники принуждали девушек заниматься сексом, для этого жертв иногда накачивали алкоголем, наркотиками или психотропными веществами и насиловали. Подлили масла в огонь и два сына Найгарда. Они обвинили отца, что тот заплатил секс-рабыням, чтобы те лишили подростков девственности. Одному на тот момент было 15 лет, а другому - 14.Гнездо развратаНа сегодня о сексуальных пытках со стороны Найгарда заявили 84 женщины. Почти половина из них подверглись насилию, когда им было всего по 14 - 15 лет. При этом есть подозрения, что пострадавших может быть еще больше. Ходит слух, что Найгард составлял список своих жертв, в котором содержатся более 1000 имен. Большинство девушек утверждают, что совращения происходили на Багамских островах, где Найгард выстроил собственное поместье Nygard Cay. Там отдыхали Майкл Джексон, Джордж Буш-старший, Роберт де Ниро, принц Эндрю и многие другие. Стоимость одной ночи на этом курорте доходила до 42 тысяч долларов.Лживые нападкиНо обвинения, выдвинутые в этом году против Найгарда, далеко не первые. О его секс-проделках стало известно еще в 1980 году, когда власти канадской провинции Виннипег обвинили дизайнера в изнасиловании 18-летней девушки. Но жертва отчего-то быстро отказалась давать показания против бизнесмена, а затем и вовсе пошла на мировую. В 2005 году на родине Найгарда, в Финляндии, вышла скандальная статья, в которой рассказывалось о секс-вечеринках на курорте Nygard Cay. Следом появилось интервью с актрисой Джессикой Альбой. Как-то раз она оказалась в поместье во время одной из таких вечеринок и была настолько возмущена творившимся там развратом, что быстро уехала. Найгард обвинил издание в клевете и пытался судиться, но в итоге проиграл. Пока что дизайнер отрицает все обвинения, называя их «полностью лживыми». И утверждает, что коллективный иск - часть многолетнего имущественного спора с американским инвестором Луисом Бэконом, живущим с ним по соседству на Багамах. Конфликт между бизнесменами действительно полыхает с 2007 года. За это время соседи завалили суд кучей исков, обвиняя друг друга в вандализме, взяточничестве, поджогах, убийствах и даже поддержке ку-клукс-клана.Так что теперь будем ждать суда, который и установит, действительно ли это, как у нас говорят, «спор хозяйствующих субъектов» или действительно раскрыт международный притон для элиты.ТЕМ ВРЕМЕНЕМВо Франции тоже скандал. Там задержан основатель модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люк Брюнель. Его обвиняют в изнасилованиях, домогательствах и торговле людьми, в том числе несовершеннолетними девушками. Как предположила французская пресса, речь может идти о причастности Брюнеля к делу миллиардера Джеффри Эпштейна. Брюнель мог отбирать и поставлять финансисту девушек для секс-вечеринок. Эпштейн и Брюнель познакомились, по данным французских журналистов, еще в 2000 году и были близкими друзьями. Миллиардер частично финансировал модное агентство француза. Обвинения в изнасилованиях против Брюнеля звучали и раньше. Так голландская модель Таисия Хьюисман сообщила, что в 1991 году, когда ей было 18 лет, Брюнель изнасиловал ее, после того, как подсыпал ей в стакан наркотики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДруг британской королевской семьи задержан в Канаде за изнасилования и секс-торговлюМодельер Питер Найгард является одним из богатейших людей Канады (подробности)