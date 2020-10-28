Что произошло после матча Локомотив - Бавария

"КП" - о том, что происходило после финального свистка яркого матча Лиги Чемпионов между Локомотивом и Баварией, который прошел 27 октября Фото: REUTERS

"Бавария" внезапно для всех еле-еле победила "Локомотив", который за несколько дней до матча в Лиге Чемпионов проиграл дома волгоградскому "Ротору" 1:2. В конце матча даже великий Мануэль Нойер тянул время, чтобы приблизить финальный свисток. И вот - победа "Баварии" со счетом 2:1. После поединка главный тренер гостей Ханси Флик сказал:

- Что касается игры, то нам сегодня пришлось много поработать. Были моменты, когда наталкивались на сопротивление "Локомотива". Русские игроки могут держать мяч. Мы рады, что трибуны не были пустыми. В Германии такого уже давно не было у нас.

- Насколько важны сегодня полузащитники?

- Мы строим командную игру, и все игроки важны для нас, - сказал Флик, отказавшись выделить кого-то из своих игроков.

- Вратарь "Баварии" Нойер тянул время. Скажите, а вы помните вообще такое за ним?

- Не припоминаю. Он скорее давал успокоиться команде. Он ведь у нас очень умный игрок. Надо сказать, что 2-1 - это достойный счет для нас и соперника.

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, говоря в эфире DAZN, отметил, что доволен победой над "Локо", поскольку было нелегко:

- Конечно, мы довольны результатом. Матч сегодня был тяжелым, нам пришлось потрудиться, чтобы добиться победы. Думаю, «Локо» сыграл очень хорошо, они действовали очень компактно. У нас было несколько моментов, чтобы забить второй гол, но потом мы пропустили, и ситуация стала сложнее.

А вот главный тренер "Локо" Марко Николич, подводя итог поединка, сказал:

- Играли очень хорошо, у нас было много моментов. Тактика сработала, дисциплина и храбрость были за нами на поле. Хочу поблагодарить и болельщиков. Атмосфера на стадионе давала нам на 100% больше энергии. Я еще до поединка говорил, что будет очень интересно посмотреть как русская команда будет играть против лучшей команды Европы. Но очень жаль, что не набрали очков. Мне всегда больше нравится результат, чем те впечатления, которые остались после игры.

- Что сказали перед матчем игрокам?

- Футболистов не надо настраивать, а надо подготовить тактически к таким играм. В этой игре было чуть больше уважения к сопернику в первые 20-25 минут. А потом же пошли у нас голевые моменты. Не хватало завершения и точных ударов. Молодцы все, но повторю, что очень жаль за результат. Поздравляем "Баварию" с 3 очками.

Через неделю у "Локомотива" - следующее испытание. В гости приедет мадридский "Атлетико". Он в Германии проиграл "Баварии" со счетом 0:4.

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