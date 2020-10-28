«Хабиб номер один? Это чушь номер один»: соперники Нурмагомедова жестко высказались о его лидерстве в рейтинге лучших бойцов UFC

Хабиб Нурмагомедов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страсти после завершения карьеры Хабибом Нурмагомедовым не утихают. Одни его соперники, даже включая Конора Макгрегора, признают величие непобедимого чемпиона. А вот другие не слишком довольны тем, что Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий…

Нурмагомедов возглавил общий рейтинг лучших бойцов UFC.

Одним из первых свое возмущение высказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, который был первым номером этого рейтинга до Хабиба.

«Это полная чушь (употреблено более жесткое выражение). Он стал чемпионом благодаря победе единогласным решением над Яквинтой, который был заменен на последней минуте. Конор Макгрегор — единственный противник, который у него был, которого знала широкая публика. Это вывело его на высокую орбиту, чтобы он стал лучшим, это смешно», - написал в Твиттере Джон Джонс, который из 28 боев выиграл 26. А еще американец был на год отстранен от боев за применение допинга, плюс получил 18 месяцев тюрьмы условно, за то что покинул место ДТП, в котором пострадала беременная женщина... На его фоне Хабиб выглядит просто святым, отмечают болельщики.

Усомнился в достижениях Нурмагомедова и его бывший потенциальный соперник Тони Фергюсон, с которым они так и не встретились в октагоне. (Их бой четыре раза срывался по разным причинам, последний раз из-за пандемии.)

«Я не удивлен, что он закончил. Али Абдель-Азиз (менеджер Хабиба) хорошо сделал работу и уберег своего клиента от очень опасного соперника. Впрочем, это менеджер и должен делать. Хоть Али и кусок ….., я отдаю ему должное. Он разрулил все по уму», - приводят американские СМИ слова Фергюсона, который считает, что Хабиб ушел на покой при счете 29 – 1, а не 29 – 0.

А тем временем UFC уже начинает раскрутку нового боя – кто займет место Хабиба. В списке – все знакомые лица: Макгрегор, Гейджи, Порье, Фергюсон и Чендлер.