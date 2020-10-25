Чем займется Хабиб Нурмагомедов после окончания спортивной карьеры: бизнес или политика

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэджи закончился сенсаций. Чемпион UFC без проблем справился с соперником, и довел счет своих поединков – 29:0. А потом Хабиб бросил перчатки на настил и сделал сенсационное заявление: «Мама меня попросила, чтобы я не дрался без отца. Я обещал ей, что это будет последний мой бой». Но чем теперь займется Нурмагомедов? Есть два пути – бизнес и политика.

Когда Хабиб решил уйти

Слова Хабиба стали шоком. После смерти отца говорили, что Нурмагомедов может уйти из единоборств. Но сам спортсмен пару месяцев назад отвечая на вопрос «КП» говорил: «Мысли были разные. Сейчас я хочу быть занятым чем-то. А дальше — посмотрим. Тренировки помогают мне отвлечься от всего, что происходит вокруг».

Но еще накануне боя он давал понять, что не собирается завершать карьеру, размышлял о будущих соперниках и не собирался останавливаться даже на 30 победах. Но даже если слова Нурмагомедова после боя были сказаны на эмоциях, он вряд ли заберет их назад. Хотя бы для того, чтобы не быть похожим на Конора Макгрегора, который несколько раз говорил об уходе из спорта, но возвращался обратно.

Состояние Хабиба – более 100 млн долларов

Летом Хабиб возглавил список «Форбс» самых успешных россиян в шоу-бизнесе и спорте до 40 лет. Его годовой доход был оценен в 16,5 млн долларов. Большая часть этой суммы – гонорары за бои. Но есть доходы и от рекламы: у Нурмагомедова контракты с с Reebok, Toyota, производителями энергетика Gorilla. Сам Хабиб рассказывал, что у него есть бизнес-проекты в самых разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве. Отец спортсмена оценивал состояние сына в 100 млн долларов. Но с тех пор одно могло подрасти – за бой с Гэтжи Нурмагомедов заработает порядка 12-14 млн долларов. Но все равно каежтся, что бизнес – это не совсем дело Хабиба. Намного больше ему подходит политика.

Хабиб возглавил список «Форбс» самых успешных россиян в шоу-бизнесе/ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Говорили, что Хабиб может возглавить Дагестан

Нурмагомедов – один из самых популярных людей России, не говоря уже о Дагестане. У него в инстаграмме более 20 млн подписчиков, и по этому показателю он все время оспаривает лидерство с Ольгой Бузовой. В соцсетях Нурмагомедов иногда постит острые заявления, которые можно считать политическими. А летом много говорили о том, что в будущем Нурмагомедов может возглавить республику Дагестан. Об этом написал ряд телеграм-каналов.

Хабиб сам прокомментировал эти слухи. «На каждом месте должен быть профессионал. Я считаю себя достаточно образованным, примерно на три с плюсом, но я всю жизнь провел на ковре в зале. Чтобы руководить республикой, нужен специалист. Мне 31 год, я никогда ничем не руководил», - заявил Нурмагомедов в августе журналистам, среди которых был корреспондент «КП». Но когда он это говорил, было видно, что о политике Хабибу рассуждать очень интересно.

Бойцы ММА уже есть в политике. Один возглавляет Калмыкию

В российской политике полно спортсменов. Они есть в Госдуме, в местном управлении, нередко возглавляют региональные министерства. А президентом Калмыкии является Бату Хасиков – многократный чемпион мира по кикбоксингу.

У Нурмагомедова консервативные взгляды

Хабиб на своей странице в Инстаграм нередко выступает с заявлениями. Многие из них носят консервативный характер. Например, Нурмагомедов выступал резко против рэп-концерта в Дагестане, а так же жестко критиковал спектакль «Охота на Мужчин» в Махачкале, где актриса выходит в нижнем белье. «Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или вы хотите ,чтобы люди вышли на улицу? — написал Хабиб.

Хабиб встречался с Путиным и у него теплые отношения с Кадыровым

В свое время много говорили о том, что у Хабиба Нурмагомедова оппозиционные настроения. Как доказательство упоминали тот факт, что боец не выходит на поединки с российским флагом. Разговоры прекратились после того, как Хабиб и его отец после победы над Конором Макгрегором сначала дождались звонка от Владимира Путина, а потом и встретились с президентом России.

Президент РФ Владимир Путин, отец и тренер Х.Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов и российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов во время встречи на VII Международном форуме "Россия - спортивная держава". ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба презид

Из других политических связей можно выделить близкие отношения с Рамзаном Кадыровым. Например, глава Чеченской республики сделал все, чтобы спасти отца Хабиба во время болезни, и перевести его в московскую клинику. И Кадыров был первым сообщил о смерти отца Хабиба, а потом прибыл на его похороны.

В любом случае Хабиб Нурмагомедов не затеряется после завершения спортивной карьеры. А учитывая его сумасшедшую популярность в стране и мире может оказать очень заменой фигурой в политической жизни.

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